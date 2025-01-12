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Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Прогноз погоди на 12 січня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни місцями ожеледиця

У неділю, 12 січня, в Україні очікується хмарна погода, подекуди невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг та мокрий сніг (вночі в Карпатах помірний сніг), вночі у південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на решті території без істотних опадів. В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця. 

Прогноз погоди на 12 січня
Прогноз погоди на 12 січня
фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла. На високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.

На Київщині очікується хмарна погода. На дорогах ожеледиця

Вітер південно-західний , 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території міста Київ та області – на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр Київ Київщина Україна

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