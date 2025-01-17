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У мережі зʼявилося містичне фото Софії Київської

Катерина Іванова
glavcom.ua
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фото: Dmytro Furdak

«Це не фотошоп і не фейк. Це справді тінь Софії»

Мережею поширилося незвичайне фото Софійського собору, або ж Софії Київської. Один із користувачів Facebook поділився майже містичною тінню поза собором.

«Це не фотошоп і не фейк. Це справді тінь Софії. Тінь дзвіниці, яку звели коштом видатного лідера Української нації Івана Степановича Мазепи.. Тінь святої Софії у святому місті Кия», – підписав фото його автор.

У мережі зʼявилося містичне фото Софії Київської фото 1
фото: facebook.com/Dmytro Furdak

Так, на фото чітко помітно, як ввечері на небі зʼявилася тінь дзвіниці Софії Київської.

Нагадаємо, 2 березня 2022 року на Софії Київській встановили відреставрований хрест, який звалив буревій, що пронісся столицею 14 січня. За словами завідувачки науково-дослідним відділом «Інститиут «Свята Софія» Національного заповідника «Софія Київська», доктора історичних наук Надії Нікітенко, хрест впав через дуже сильний вітер на передодні Водохреща.

За словами Нікітенко, подібні випадки траплялися в історії Софійського собору, зокрема в радянські часи.

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Теги: свята Софія Facebook вітер буревій хрест водохреща

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