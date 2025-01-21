Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
На Київщині оголошено І рівень небезпеки, жовтий
Вночі та вранці 21 січня у Києві та Київській області прогнозується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Очікується видимість 200-500 м.
У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті, Одещині та в Криму 4-9°.
Також на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
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