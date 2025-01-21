Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту у столиці

На Київщині оголошено І рівень небезпеки, жовтий

Вночі та вранці 21 січня у Києві та Київській області прогнозується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується видимість 200-500 м.

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті, Одещині та в Криму 4-9°.

Також на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).