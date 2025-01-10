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Західну частину України накриє негода. Оголошено І рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Західну частину України накриє негода. Оголошено І рівень небезпеки
Оголошено I рівень небезпеки, жовтий
фото з відкритих джерел

На заході очікуються сильні пориви вітру та мокрий сніг

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у західних областях України. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Зокрема, 10 січня на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У західних областях будуть пориви вітру 15-20
м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Західну частину України накриє негода. Оголошено І рівень небезпеки фото 1

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, загалом у п′ятницю, 10 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Крім західних, дощ очікується і в північних областях.

Температура вночі від 1-6° тепла, на північному сході країни місцями 0-2° морозу, вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°. У Криму вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

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Теги: синоптик погода прогноз погоди дощ вітер

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