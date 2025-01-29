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У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме
Норвегія збудує першу у світі плавучу стіну з вітряних турбін
фото із відкритих джерел

Проєкт отримав $107 млн фінансування від уряду Норвегії і його можуть завершити до 2029 року 

Альтернативні джерела енергії набирають популярності, проте і вони мають певні проблеми. Наприклад, займають чимало місця на землі. Тому інженери вдаються до доволі незвичних рішень, аби не займати площу і підвищити енергоефективність водночас. Нову систему спорудить компанія Wind Catching Systems, портал Renewables Now.

Як працюватиме «стіна»?

Wind Catching Systems отримала державне фінансування від уряду Норвегії у розмірі $107 млн. Таким чином розробники отримали можливість продемонструвати свою нову технологію – багатороторну плавучу вітрову електростанцію, потужністю 40 мегаватів. Її планують спорудити у територіальних водах Норвегії.

«Проєкт, який планується завершити протягом 2029 року, складатиметься з 40 турбін потужністю 1 МВт кожна, які, як очікується, вироблятимуть 99 ГВт-год на рік. Він отримав фінансування в конкурсі, проведеному державним агентством Enova для підтримки невеликих комерційних морських вітрових проєктів», – йдеться у статті. 

Технологія Wind Catching Systems – це новий підхід до «плавучих вітряків», який приведе до зниження витрат на технічне обслуговування та кращого використання простору.

«Це захоплива і, можливо, проривна технологія, яка може знизити витрати і дати цінний досвід для ланцюжка поставок», – заявив директор організації Арвід Нессе.

У той же час Norwegian Offshore Wind висловила розчарування тим, що лише один проєкт отримав фінансування від Enova. «У Норвегії ми є піонерами у цій галузі, і у нас склалося враження, що наш уряд хоче, щоб ми розвивали цю позицію. Завдяки цьому гранту Норвегія мала шанс отримати різноманітний портфель «плавучих» проєктів і підготуватися до зниження витрат», – додав Нессе.

До слова, Швеція не будуватиме вітряки через загрози з боку Росії. Уряд Швеції не дав дозволу на будівництво 13 вітряних електростанцій у Балтійському морі через загрозу національній безпеці з боку Росії. Вважається, що вітряки заважають роботі ППО.

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Теги: будівництво електроенергія Норвегія технології фінансування альтернативна енергетика вітер

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