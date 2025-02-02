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У Каліфорнії вибухнув нафтопереробний завод: моторошні кадри пожежі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Каліфорнії вибухнув нафтопереробний завод: моторошні кадри пожежі
Влада заявила, що пожежа виникла через витік вуглеводнів
фото: The Mercury News

Троє працівників заводу у результаті вибуху отримали легкі поранення

У Каліфорнії витік нафти на нафтопереробному заводі Martinez Refining Company спричинив вибух та пожежу. Завод розташований за кілька десятків кілометрів від Окленда та Сан-Франциско. Про це повідомляє The Mercury News.

«Усі працівники компанії, що перебували на місці, були евакуйовані. На пресконференції начальник батальйону пожежної охорони округу Контра-Коста Боб Атлас повідомив, що троє працівників отримали легкі поранення», – ідеться в повідомленні.

Влада заявила, що пожежа виникла через витік вуглеводнів. 

«Зараз ми намагаємося з’ясувати, що саме міститься в цьому потоці диму», – сказав Атлас.

У Каліфорнії вибухнув нафтопереробний завод: моторошні кадри пожежі фото 1

У компанії Martinez Refining Company заявили, що пожежа «палить люто», кількість залишкового палива невідома, і відмовились називати приблизні терміни її гасіння.

Бригади прибули на завод, але зіткнулися з труднощами у визначенні джерела загоряння.

У результаті інциденту на нафтопереробному заводі виникла велика пожежа. Вогонь піднявся на 200 футів в повітря, створивши величезні чорні хмари, які рухалися на схід. Співробітники заводу були евакуйовані.

У Каліфорнії вибухнув нафтопереробний завод: моторошні кадри пожежі фото 2

Через загрозу здоров'ю місцевих жителів департамент охорони здоров’я Контра-Кости оголосив тривогу третього рівня.

Одночасно з цим в окрузі було розіслано попередження про можливі проблеми зі здоров'ям для осіб із чутливими органами дихання, та рекомендацію для дітей і літніх людей залишатися вдома.

Нагадаємо, що цей завод уже мав кілька проблем за останній рік, зокрема випадки незапланованого скидання газу та інші інциденти, пов'язані з безпекою. У компанії підкреслили, що їхнім пріоритетом є забезпечення безпеки як громадян, так і рятувальників.

Раніше дрони атакували найбільший НПЗ північного регіону Росії. 

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Теги: пожежа вибух завод повітря поранення США

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