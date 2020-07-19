Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить богослужіння на Гуцульщині трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епіфаній очолив літургію у шосту неділю після П’ятидесятниці у Храмі Положення Ризи Пресвятої Богородиці

«Молимося за те, аби мальовничий край відновився після повеней», – Епіфаній

У неділю, 19 липня, в селі Шешорах, що на Івано-Франківщині, перебуває предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

Він очолив літургію у шосту неділю після П’ятидесятниці у Храмі Положення Ризи Пресвятої Богородиці, яка триває у ці хвилини.

«Сьогодні, в урочистий недільний день, ми спільно просимо у Господа, аби Його благодать завжди перебувала у цьому Божому Домі. Молимося також за те, аби мальовничий Карпатський край відновився після повеней, а наша країна та увесь світ – від згубної пошесті. Пам’ятаймо, що у єдності подолаємо усі перешкоди!», – йдеться у дописі на сторінці Епіфанія.

У понеділок, 20 липня, голова Української православної церкви буде в Івано-Франківську:

09:00 – зустріч з керівництвом області. Прес-конференція.

12:00 – панахида в Меморіальному комплексі «Дем’янів Лаз».

13:00 – відвідування храму Святого Духа (вулиця Пасічна, 41-В).

До слова, повінь на Буковині: ще п’ять населених пунктів залишаються підтопленими.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Суму збитків, які упродовж 23-25 червня 2020 р. завдала повінь у м. Чернівці, затвердила 30 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Загальна сума завданих збитків становить 20 835 767 тис. гривень.

Читайте також: