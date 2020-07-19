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    Суспільство

    Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить богослужіння на Гуцульщині

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    Епіфаній очолив літургію у шосту неділю після П&rsquo;ятидесятниці у&nbsp;Храмі Положення Ризи Пресвятої Богородиці - Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить богослужіння на Гуцульщині
    Епіфаній очолив літургію у шосту неділю після П’ятидесятниці у Храмі Положення Ризи Пресвятої Богородиці

    «Молимося за те, аби мальовничий край відновився після повеней», – Епіфаній

    У неділю, 19 липня, в селі Шешорах, що на Івано-Франківщині, перебуває предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

    Він очолив літургію у шосту неділю після П’ятидесятниці у Храмі Положення Ризи Пресвятої Богородиці, яка триває у ці хвилини.

    «Сьогодні, в урочистий недільний день, ми спільно просимо у Господа, аби Його благодать завжди перебувала у цьому Божому Домі. Молимося також за те, аби мальовничий Карпатський край відновився після повеней, а наша країна та увесь світ – від згубної пошесті. Пам’ятаймо, що у єдності подолаємо усі перешкоди!», – йдеться у дописі на сторінці Епіфанія.

    У понеділок, 20 липня, голова Української православної церкви буде в Івано-Франківську:

    09:00 – зустріч з керівництвом області. Прес-конференція.

    12:00 – панахида в Меморіальному комплексі «Дем’янів Лаз».

    13:00 – відвідування храму Святого Духа (вулиця Пасічна, 41-В).

    До слова, повінь на Буковині: ще п’ять населених пунктів залишаються підтопленими.

    Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Суму збитків, які упродовж 23-25 червня 2020 р. завдала повінь у м. Чернівці, затвердила 30 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Загальна сума завданих збитків становить 20 835 767 тис. гривень.

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