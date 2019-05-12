Митрополит Епіфаній привітав українців з Днем матері та Днем святих жінок-мироносиць



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Митрополит Епіфаній поклонився тисячам матерів, які втратили своїх синів – воїнів на Донбасі

«Мати виховує у дітей пам’ять про своє походження», - зазначив предстоятель ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з Днем матері та Днем святих жінок – мироносиць. Відео привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами митрополита Епіфанія, саме мати піклується про духовне збереження своїх дітей.

«Мати виховує у дітей пам’ять про своє походження», - зазначив предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній поклонився тисячам матерів, які втратили своїх синів – воїнів на Донбасі.

«Церква вдячна Вам, сучасним мироносицям за служіння у храмах та для громади», - подякував митрополит Епіфаній.

Як повідоммлялося, Філарет після непорозумінь запросив Епіфанія на спільні святкування у Володимирський собор.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з главою УПЦ Московського патріархату митрополитом Онуфрієм під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні.