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    Суспільство

    Митрополит Епіфаній привітав українців з Днем матері та Днем святих жінок-мироносиць

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    Митрополит Епіфаній поклонився тисячам матерів, які втратили своїх синів &ndash; воїнів на Донбасі - Митрополит Епіфаній привітав українців з Днем матері та Днем святих жінок-мироносиць
    Митрополит Епіфаній поклонився тисячам матерів, які втратили своїх синів – воїнів на Донбасі

    «Мати виховує у дітей пам’ять про своє походження», - зазначив предстоятель ПЦУ

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з Днем матері та Днем святих жінок – мироносиць. Відео привітання він опублікував на своїй сторінці у  Facebook.

    За словами митрополита Епіфанія, саме мати піклується про духовне збереження своїх дітей.

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    «Мати виховує у дітей пам’ять про своє походження», - зазначив предстоятель ПЦУ.

    Митрополит Епіфаній поклонився тисячам матерів, які втратили своїх синів – воїнів на Донбасі.

    «Церква вдячна Вам, сучасним мироносицям за служіння у храмах та для громади», - подякував митрополит Епіфаній.

    Як повідоммлялося, Філарет після непорозумінь запросив Епіфанія на спільні святкування у Володимирський собор.

    Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з главою УПЦ Московського патріархату митрополитом Онуфрієм під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні.

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