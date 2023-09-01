Юна українка оголосила бойкот міжнародному проєкту обміну: стала відома причина

Студентка Ольга Крагель написала листа-відмову від участі у міжнародному проєкті, бо відмовилася комунікувати з росіянкою

19-річна студентка Ольга Крагель відмовилася від участі в європейському проєкті через те, що до нього долучилася росіянка. Замість того, щоб виключити росіянку зі списку учасників проєкту, організатори проєкту New Wide Europe намагалися лише «злагодити» ситуацію. Про це Ольга Крагель розповіла «Главкому».

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Зараз дівчина навчається на третьому курсі університету «Києво-Могилянська академія й долучається до програм обміну студентів. На початку липня Ольга подала анкету для участі в програмі молодіжного обміну New Wide Europe. Участь в проєкті передбачала об’єднання «молоді неєвропейського походження», що проживає у Європі, молоді, що живе у сусідніх з ЄС країнах, щоб познайомитися один з одним, поділитися аспектами своєї культури й дізнатися більше про актуальні для них теми.

Для обміну дівчина мала поїхати в Італію.

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Приймаючи рішення долучитися до обміну, Ольга переконалася, що в ньому не братимуть участі представники з Росії. Але після того, як усі технічні моменти були вирішені, квитки – придбані, неочікувано з’ясувалося зворотнє. У складі команди з Німеччини до Італії мала їхати росіянка, яка народилася й виросла у РФ і лише нещодавно виїхала зі своєї країни. Окрім цього, до проєкту мали також долучитися білоруска та сербка, яка мала російське коріння.

Крагель зазначила, що, окрім неї, у команді мало їхати ще п'ятеро українок. Усі вони були обурені участю у програмі росіянки, адже їм доведеться взаємодіяти з представницею країни-терориста. Українки звернулися до організаторів проєкту, аби вирішити цю проблему.

«Ми сподівалися, нас почують і зрозуміють, що нам не буде комфортно з росіянкою. Ми не могли толерувати факт її участі. Але організатори не збиралися вилучати з проєкту представницю країни-терориста. Вони лише намагалися згладити ситуацію», – розповіла Ольга.

Ольга написала листа-відмову від участі у проєкті і, на її думку, це була єдина логічна відповідь на ситуацію, що склалася. Однак інші п’ять українок таки вирішили долучитися до програми, пояснюючи, що їхня відмова лише зіграє на користь росіянці.

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«Моє рішення було безкомпромісним. Я розуміла, що це – питання совісті й здорового глузду. Європейці вирішили пливти за течією, пробувати якось «помирити» нас з росіянами… Та я маю нести цінності свободи, а не продавати совість за тарілку пасти чи піцу», – прокоментувала свій вчинок українська студентка.

На сайті освітнього проєкту New Wide Europe вказано, що участь у програмі обміну може взяти «молодь неєвропейського походження». Проте враховуючи те, що Україна є частиною Європи, скоріш за все організатори мали на увазі «молодь не з Європейського Союзу». Окрім цього, стати учасником програми можуть громадяни деяких країн, зокрема Білорусі – Росія у списку не вказана.

Зазначимо, що Ольга Крагель народилася й виросла у Пирятині, що на Полтавщині. Навесні 2022 року, коли російські танки були за декілька десятків кілометрів від Лубен, Ольга з сестрою та бабусею виїхали до Польщі.

Нагадаємо, що раніше відомий український письменник Юрій Винничук потрапив у скандал, бо хотів здійснити платіж в Росію.