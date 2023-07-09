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Хотів здійснити платіж в Росію. Відомий український письменник потрапив у скандал

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хотів здійснити платіж в Росію. Відомий український письменник потрапив у скандал
Український письменник Юрій Винничук
фото з відкритих джерел

Львівський письменник осоромився через бажання перерахувати гроші в Росію

В неділю, 9 липня, відомий український письменник Юрій Винничук опинився в центрі скандалу через повідомлення на своїй сторінці у Facebook, де він звернувся до своїх читачів з проханням надати поради щодо здійснення платежу на рахунок московської бібліотеки. Про це повідомляє zaxid.net.

71-річний письменник пояснив, що йому потрібно сплатити за скан-копії, але всі його спроби перерахувати кошти до Росії були заблоковані. Проте пізніше Юрій Винничук видалив свій допис з соціальної мережі.

«Може хтось знає. Отже, замовив я скани з московської бібліотеки. Вони вислали суму оплати 645 руб. Я пробував оплатити гривневою карткою, валютною, але не вийшло. Пишуть «Ваш платеж отклонен в соответствии с настройками безопасности интернет-магазина». Яким чином можна оплатити замовлення?», – написав Юрій Винничук, cпитавши поради у своїх друзів та підписників.

У коментарях читачі обурилися тим, що Юрій Винничук під час війни збирається пересилати гроші російській бібліотеці. Згодом через негативні коментарі письменник свій допис видалив, однак у мережі збереглися його скріни.

Скріншот допису Юрія Винничука у Facebook, який він вже видалив
Скріншот допису Юрія Винничука у Facebook, який він вже видалив

Письменник підтвердив zaxid.net, що справді опублікував такий допис на своїй сторінці, але згодом видалив його. На питання про те, що стало причиною видалення допису, Винничук відповів: «Бо поналазила купа дураків». «Хтось написав, що я таким чином фінансую Росію», – не приховує свого подиву Юрій Винничук. За його словами, усі бібліотеки беруть гроші за відскановані сторінки, українські теж, а гроші, які він планував перерахувати – це близько 300 грн в гривневому еквіваленті.

«Там є дуже багато важливого, купа журналів, яких у нас нема, де друкувалися українці. Переважно XIX сторіччя», – запевнив письменник. Цей матеріал, з його слів, йому необхідний для написання антологій української прози. Він розповів, що вже купував скан-копії в російських бібліотеках до війни, а під час війни це була його перша спроба.

Також Юрій Винничук зазначив, що шукатиме інші шляхи, як отримати необхідний йому матеріал з Росії.

Раніше повідомлялося, що на фасаді київського Музею Булгакова, розташованого на Андріївському узвозі, невідомі закидали червоною фарбою нововідновлену меморіальну табличку, присвячену російському літератору  Його меморіальну дошку облили червоною фарбою. 

До слова, на базі відпочинку «Куманьок» у місті Запоріжжі жінка, яка виїхала з окупованих територій, що виїхала з окупованих територій, висловила свої зауваження щодо пісень російської співачки Ірини Алегрової, яка перебуває під санкціями через свою підтримку війни РФ в Україні. 

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Теги: росія гроші українці скандал письменник

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