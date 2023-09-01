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Розвідка: «точка неповернення» давно пройдена, Путін боїться затяжної війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка: «точка неповернення» давно пройдена, Путін боїться затяжної війни
фото з відкритих джерел

Кремль намагається підтримувати ілюзію того, що все нормально і взагалі йде за планом

Російський диктатор Володимир Путін і весь Кремль бояться затяжної війни, незважаючи на те, що всі «червоні лінії» вже давно пройдено. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, та сама «точка неповернення» давно пройдена для всього російського керівництва, але з обіцяних погроз нічого виконано так і не було.

«Мені здається, що для нього (Володимира Путіна – «Главком») точка неповернення і «червоні лінії» вже давно пройдені. І це розуміють багато представників його режиму, так званих бізнес-еліт. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш – жодної з цілей цієї війни агресивної, цього геноциду, не досягнуто. І, безумовно, у Кремлі це прекрасно розуміють», – заявив представник розвідки.

При цьому, російська пропаганда регулярно публічно заявляє, що вони готові воювати з Україною роками і нібито у них є така можливість. На громадян РФ вона не поширюється, адже немає завдання переконати в цьому внутрішню територію.

Кремль намагається підтримувати ілюзію того, що все нормально і взагалі йде за планом.

«Тобто говорять постійно, що все відбувається за планом, що є зарплати, пенсії, а війна – десь там, далеко. Ось це два різних ключових повідомлення, меседжі на внутрішню аудиторію і на зовнішню. І це означає, що насправді Путін і його режим» бояться довгої війни. Інакше риторика всередині Російської Федерації була б зовсім іншою», – зазначив Юсов.

Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: розвідка пропаганда Міноборони війна путін диктатор

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