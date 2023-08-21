США можуть призначити інспектора для контролю коштів Україні – Politico

Виділення Україні ще $24 млрд допомоги може зіткнутися з перешкодою

Члени Республіканської партії в Конгресі США можуть попросити про призначення інспектора для контролю за фінансуванням України «з метою запобігання корупції». Про це повідомило видання Politico.

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Таку умову може бути висунуто на тлі запиту Білого дому до Конгресу США про схвалення ще $24 млрд для підтримки Києва, пише видання з посиланням на джерела.

Тим часом член Палати представників Конгресу США, республіканець від штату Небраска, Дон Бекон, який є затятим прихильником України, вже заявив, що підтримає тільки той пакет заходів, який забезпечить надходження на поле бою таких сучасних озброєнь, як армійська тактична ракетна система великої дальності.

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Без цієї гарантії Бекон не бачить сенсу в подальшому виснаженні американських запасів і витрачанні коштів в умовах, коли ситуація з боями не зрушується з мертвої точки, пише Politico.

«Навіщо продовжувати давати Україні зброю, яка не допоможе їй виграти війну?» – зазначив член комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил Бекон.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу США з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим партнерам, на яких вплинула війна Росії проти України. Зокрема, 13,1 млрд доларів підуть на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону.