Інфляція в Україні. Кому вірити?

Міряйте інфляцію тортами, вони не збрешуть

Фейсбук пригадав допис про те, що тривожило перехожих у центрі Києва в цей день у 2014 році. Хто б міг подумати, ...ціни на Київські торти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але якщо відійти від подій того часу, і просто подивитися на цифри і їхню динаміку, то вийде ось що.

Якщо міряти нашу інфляцію у тортах Рошена, то вона в Україні за останні років десять склала приблизно 300%. Було 117 грн за великий торт «Київський» стало 435 грн. Ціни росли, вага виробу зменшувалася. Ось і набігло.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аби відвести тінь від Петра Олексійовича Порошенка, зазначу, що приблизно так само за цей же період здорожчав, наприклад, проїзд у столичному метро (з 2 до 8 грн).

У той же час Держстат клянеться, що загалом інфляція у цьому проміжку склала біля 160%. Гаразд, може бути, метро і торти дорожчали вдвічі швидше, щось, мабуть, і дешевшало.

Тепер до справ нинішніх. Як розказав «Главкому» головний фінансовий гуру «слуг народу» Данило Гетманцев, нині економічний блок влади тривожить така штука: «інфляція в Україні значно уповільнилася. Це створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, і в частині митних зборів». Дійсно, у липні Нацбанк суттєво поліпшив прогноз річної інфляції – з 14,8% до 10,6%. Гетьманцев натякає: час восени гривню трошки опустити. Це підтримало б експортерів та надходження до бюджету від імпорту...

До чого це все?

Будь ласка, читайте текст після реклами

А до того, що міряйте інфляцію тортами, вони не збрешуть.