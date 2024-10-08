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Мобілізація без ТЦК. Командир бригади, яка вийшла з Вугледара, повідомив про нові правила комплектування окремих підрозділів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мобілізація без ТЦК. Командир бригади, яка вийшла з Вугледара, повідомив про нові правила комплектування окремих підрозділів
Полковник Олександр Охріменко став новим командиром 72 окремої механізованої бригади
фото з відкритих джерел

Олександр Охріменко: Дуже правильне рішення було прийнято керівництвом Збройних Сил кілька днів тому

Бойові частини тепер можуть безпосередньо рекрутувати особовий склад, оминаючи ТЦК. Комбриг 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко в інтервʼю «Главкому» називає це рішення Збройних сил «правильним» та пояснює деталі.

За словами Охріменка, тепер цивільні можуть самостійно обирати підрозділ та посаду.  «Можемо запевнити цивільних, які хочуть служити на тій чи іншій посаді саме в нашій бригаді, що вони потраплять у той підрозділ, який вони обрали.  Бо досі з цим іноді виникали проблеми. Є випадки, коли в навчальних центрах люди, які домовилися про службу з керівництвом обраних ними частин, з низки різних причин після навчання у навчальних центрах не попадають у «свої» частини», – розповів Охріменко.

Комбриг пояснив, що йдеться про постанову Кабміну, яка прийнята кілька днів тому. Тобто є перелік військових частин, які повинні пріоритетно комплектуватися. За словами Охріменка, вже дозволено напряму призивати особовий склад відповідно до процедури, яка прописана в директивних документах Генштабу.

«Як працюватиме цей механізм? Кандидат, який має бажання проходити службу з тим командиром частини, батальйону, дивізіону, яких він знає і яким довіряє, прибуває до військової частини, отримує направлення на ВЛК від цієї частини, проходить співбесіду – і буде зарахований до списків цієї військової частини. Все, він – наш військовослужбовець. Після того його направляють у відрядження до навчального центру, де він проходить базову підготовку і опісля повертається в нашу частину, в ті підрозділи, які перебувають на відновленні», – проінформував комбриг.

Військовий зауважив, що коли відбудеться доукомплектація особовим складом, ці підрозділи пройдуть «злагодження відділень, взводів, рот, щоб притертися до колективу». Охріменко також додав, що він «має надію, що це рішення відіграє дуже важливу позитивну роль», мотиваційна складова на порядок підвищиться, і підрозділ матиме відповідних фахівців.

Нагадаємо, полковнику Олександру Охріменку випала місія очолити легендарну 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців у той час, коли Вугледар, який вона обороняла понад два роки, уже був у ворожому напівоточенні.

28 вересня Охріменко змінив на посаді Героя України Івана Вінніка, якого, згідно з офіційним повідомленням, призначили на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду». Військові не коментують кадрові ротації, але вочевидь, завдання новопризначеного комбрига полягало саме в тому, щоб вивести останні підрозділи зі зруйнованого міста.

За кілька днів, 2 жовтня, Генштаб офіційно повідомив про те, що українські військові вийшли з Вугледара. 

«Главком» отримав нагоду поспілкуватися з полковником Олександром Охріменком та розпитати про те, як 72-га виходила з Вугледара, чому її не виводили раніше, не чекаючи загрозливого напівоточення, та яка ситуація зараз на цій ділянці фронту.

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Теги: Генштаб військові навчання правила Вугледар

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