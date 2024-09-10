Резонансне побиття військового у Смілі. З’явилася реакція МВС

Інцидент стався з військовим Анатолієм Гончаренком – добровольцем, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, але нині демобілізувався за сімейними обставинами

Глава Нацполіції доповів Клименку про перші результати розслідування

У Смілі на Черкащині фігурант низки кримінальних проваджень побив ветерана Анатолія Гончаренка. На інцидент відреагувало Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України.

Очільник МВС Ігор Клименко назвав ситуацію ганебною й наголосив, що ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів.

«Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені», – пообіцяв Клименко.

Голова Національної поліції доповів міністру про перші результати розслідування та розпочату службову перевірку щодо дій чи можливої бездіяльності місцевих поліцейських.

В офіційному повідомленні Нацполіції зазначається, що за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

«Усі винні будуть притягнуті до відповідальності. Щодо дій поліцейських керівництвом главку розпочато службове розслідування. Розслідування контролює Голова Національної поліції», – йдеться в заяві правоохоронців.

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїй сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.