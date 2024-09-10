Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Резонансне побиття військового у Смілі. З’явилася реакція МВС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Резонансне побиття військового у Смілі. З’явилася реакція МВС
Інцидент стався з військовим Анатолієм Гончаренком – добровольцем, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, але нині демобілізувався за сімейними обставинами
скріншот відео

Глава Нацполіції доповів Клименку про перші результати розслідування

У Смілі на Черкащині фігурант низки кримінальних проваджень побив ветерана Анатолія Гончаренка. На інцидент відреагувало Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України.

Очільник МВС Ігор Клименко назвав ситуацію ганебною й наголосив, що ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів.

«Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені», – пообіцяв Клименко.

Голова Національної поліції доповів міністру про перші результати розслідування та розпочату службову перевірку щодо дій чи можливої бездіяльності місцевих поліцейських.

В офіційному повідомленні Нацполіції зазначається, що за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

«Усі винні будуть притягнуті до відповідальності. Щодо дій поліцейських керівництвом главку розпочато службове розслідування. Розслідування контролює Голова Національної поліції», – йдеться в заяві правоохоронців.

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїй сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Читайте також:

Теги: скандал кримінал Черкащина військові МВС Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія показала роботу безпілотника, який з близької відстані розкидає над противником запальні боєприпаси
На окупантів наводять жах українські «дрони-дракони»
7 вересня, 17:20
Путін знову заговорив про мир
Путін знову за мир: що криється за новою заявою?
6 вересня, 09:05
Париж має план залишити олімпійські кільця на Ейфелевій вежі
Олімпійські кільця лишаються на Ейфелевій вежі? Ідея викликала суперечки у суспільстві
3 вересня, 16:23
Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2024 року
2 вересня, 00:10
Романа Гладкого не призначав командувач Сил безпілотних систем
Призначення начальника штабу Сил безпілотних систем спровокувало скандал
30 серпня, 12:05
Дипломат: Оскільки введення електронних віз не вимагає внесення змін до законодавства України – їх можуть запровадити досить швидко
Табу на смартфони. Як Ізраїль своїми електронними візами сам ускладнив життя хасидам
25 серпня, 07:00
У вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко
Нові деталі у справі Фаріон. Пістолет «Форт» знайдено у квартирі ексменеджерки «Дніпромлин»
23 серпня, 10:27
Зараз формується бригада сухопутних сил НАТО для захисту Північної Фінляндії
НАТО готується розгорнути бронетанкову бригаду на кордоні з Росією
22 серпня, 13:14
Ярослав здався у полон українським військовим
Полонений строковик із Курщини розповів, чим вони мали оборонятися від ЗСУ
17 серпня, 15:59

Кримінал

Резонансне побиття військового у Смілі. З’явилася реакція МВС
Резонансне побиття військового у Смілі. З’явилася реакція МВС
У Смілі бандит пригрозив сім’ї військового розправою. Нардеп Рудик звернувся до МВС
У Смілі бандит пригрозив сім’ї військового розправою. Нардеп Рудик звернувся до МВС
Офіс генпрокурора звернувся до низки країн щодо екстрадиції нардепа Дмитрука
Офіс генпрокурора звернувся до низки країн щодо екстрадиції нардепа Дмитрука
Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено в Україні з початку року
Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено в Україні з початку року
Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного суду Князєву
Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного суду Князєву
На Полтавщині чоловік кинув у натовп гранату – один загиблий, троє поранених
На Полтавщині чоловік кинув у натовп гранату – один загиблий, троє поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
22K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
15K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua