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Центр протидії дезінформації пояснив, чи перевірка боєздатності військ у Білорусі є загрозою для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Центр протидії дезінформації пояснив, чи перевірка боєздатності військ у Білорусі є загрозою для України
З 30 вересня Білорусь розпочала черговий етап перевірки з'єднань та військових частин
фото: Flickr (ілюстративне)

ЦПД повідомив, чи вистачає на білоруському кордоні сил, щоб вдертися на територію України

Перевірка боєготовності білоруських військ – це частина політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з Білоруссю. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«На сьогодні основна загроза для України з боку білорусі – інформаційна. Постійними перевірками військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців, Кремль намагається постійно нагнітати напругу на кордоні та утримати на білоруському напрямку наші сили», – йдеться у повідомленні.

ЦПД зауважує, що наразі на білоруському кордоні немає сил для вторгнення на територію України.

Нагадаємо, що армія Білорусі з 30 вересня розпочала черговий етап перевірки з'єднань та військових частин. Зокрема, йдеться про готовність та здатність виконувати завдання військовими частинами та підрозділами військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни.

До слова, білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського, який воює в складі Збройних сил України, у Білорусі визнано «терористичною організацією».

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Теги: Білорусь авіація військові військова техніка Україна системи ППО Центр протидії дезінформації

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Центр протидії дезінформації пояснив, чи перевірка боєздатності військ у Білорусі є загрозою для України
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