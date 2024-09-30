У мережі завірусилось фото Буданов у супермаркеті

Поки що невідомо, чи це справжнє фото

У мережі завірусилось фото, на якому, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов стоїть у супермаркеті з візком для продуктів. Першими цим фото поділились місцеві пабліки Харкова.

На фото Буданов одягнений у військову форму та в супроводі іншого військового. Користувачі соцмереж активно обговорюють світлину, звертаючи увагу на досить невичний набір продуктів у кошику головного розвідника України: пляшки води, сік, різні соуси, картопля та інші продукти. Світлина викликала бурхливу реакцію серед користувачів соціальних мереж, які активно коментували її. Однак достеменно невідомо, чи зображення справжнє, чи це результат фотомонтажу.

Кирило Буданов у супермаркеті фото з відкритих джерел

Незважаючи на цю медійну увагу, точно відомо, що Буданов останніми днями перебував на Харківському напрямку фронту, де особисто перевіряв позиції Збройних сил України та обговорював стратегічні питання з військовим керівництвом.

Крім того, в українському інформаційному просторі ширяться чутки про можливе звільнення Буданова з посади голови ГУР. Вважається, що він може бути призначений послом України в одній з країн, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо Сили оборони повідомили, що після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів ГУР на Харківщині.

Українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ.

До слова, керівник розвідки Буданов наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.