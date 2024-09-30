Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У мережі завірусилось фото Буданов у супермаркеті

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У мережі завірусилось фото Буданов у супермаркеті
Буданов «засвітився» в супермаркеті
фото з відкритих джерел

Поки що невідомо, чи це справжнє фото

У мережі завірусилось фото, на якому, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов стоїть у супермаркеті з візком для продуктів. Першими цим фото поділились місцеві пабліки Харкова.

На фото Буданов одягнений у військову форму та в супроводі іншого військового. Користувачі соцмереж активно обговорюють світлину, звертаючи увагу на досить невичний набір продуктів у кошику головного розвідника України: пляшки води, сік, різні соуси, картопля та інші продукти. Світлина викликала бурхливу реакцію серед користувачів соціальних мереж, які активно коментували її. Однак достеменно невідомо, чи зображення справжнє, чи це результат фотомонтажу.

Кирило Буданов у супермаркеті
Кирило Буданов у супермаркеті
фото з відкритих джерел

Незважаючи на цю медійну увагу, точно відомо, що Буданов останніми днями перебував на Харківському напрямку фронту, де особисто перевіряв позиції Збройних сил України та обговорював стратегічні питання з військовим керівництвом.

Крім того, в українському інформаційному просторі ширяться чутки про можливе звільнення Буданова з посади голови ГУР. Вважається, що він може бути призначений послом України в одній з країн, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо Сили оборони повідомили, що після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів ГУР на Харківщині.

Українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ. 

До слова, керівник розвідки Буданов наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.

Читайте також:

Теги: військові звільнення Кирило Буданов фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 до 4 вересня 2024 року
Малюська готовий пройти поліграф, аби довести, що не брав хабарі на посаді
4 вересня, 18:49
Пресконференція Шмигаля та нові санкції проти РФ та Ірану. Головне за 10 вересня
Пресконференція Шмигаля та нові санкції проти РФ та Ірану. Головне за 10 вересня
10 вересня, 21:00
«Орлан» постійно змінював напрям та висоту
ЗСУ вперше збили висотний дрон росіян під час небесної дуелі (відео)
9 вересня, 12:54
Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії
У Нікополі через ворожий обстріл загинула 16-річна дівчина, є постраждалі
9 вересня, 13:04
Інцидент стався з військовим Анатолієм Гончаренком – добровольцем, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, але нині демобілізувався за сімейними обставинами
У Смілі бандит пригрозив сім’ї військового розправою. Нардеп Рудик звернувся до МВС
10 вересня, 09:51
Окупанти планують проводити наступальні дії у Харківській області
Росія перекинула нові резерви у Харківську область
10 вересня, 16:41
Біля зруйнованої під час російських обстрілів будівлі у Суджанському районі. Росія бомбить свої села
Комендатура: Курсанти російських військових училищ здають іспити, обстрілюючи села на Курщині
16 вересня, 19:30
США зберегли посилену військову присутність на Близькому Сході
США відправили додаткові війська на Близький Схід
20 вересня, 02:58
В Селидовому важка ситуація
Окупанти просунулись кількома вулицями у Селидовому – звіт ISW
Вчора, 05:42

Суспільство

У мережі завірусилось фото Буданов у супермаркеті
У мережі завірусилось фото Буданов у супермаркеті
Місячний календар на жовтень 2024: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на жовтень 2024: дати нового та повного Місяця
Співачка та бойова медикиня пояснила, чому війську потрібні жінки
Співачка та бойова медикиня пояснила, чому війську потрібні жінки
Герой України зізнався, чи завжди виконував накази командування
Герой України зізнався, чи завжди виконував накази командування
Хасиди з’їжджаються до Умані на святкування юдейського нового року
Хасиди з’їжджаються до Умані на святкування юдейського нового року
Підполковник ЗСУ заявив, що необхідно мобілізувати держслужбовців
Підполковник ЗСУ заявив, що необхідно мобілізувати держслужбовців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
27K
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
7758
Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
2178
Росіяни стягують резерви до Запоріжжя: генерал оцінив загрозу для міста
2157
Війна Росії проти України: Саудівська Аравія виступила з пропозицією

Новини

В Києві та ряді регіонів оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:11
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Вчора, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Вчора, 02:45

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua