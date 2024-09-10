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Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
Держзамовлення на професію вчителя в університетах є найбільшим
фото з відкритих джерел

Серед тих, хто опановуватиме професію вчителя на контракті, пристойно склали НМТ лише 300 осіб

Цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Серед тих, хто опановуватиме професію вчителя на контракті, пристойно склали НМТ лише 300 осіб, тобто кожен восьмий.

«Держзамовлення на вчителів найбільше, але набір не найякісніший: середній конкурсний бал тих, хто вступив на бюджет, – близько 140, водночас на журналістику, право, фінанси – близько 180», – підкреслила Онищенко.

За словами Винницького, спеціальність «середня освіта» не дуже приваблює вступників, які мають найвищі бали.

«Очевидно, це пов’язано з низькою стартовою зарплатою вчителя, й над цим питанням міністерство активно працює, про що неодноразово говорив міністр Оксен Лісовий», – наголосив заступник очільника МОН.

Нагадаємо, найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави.

Раніше уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

Як повідомлялося, найбільші університети України вже підписали договір із Міністерством освіти і науки щодо грантової системи оплати навчання. Йдеться про освітні заклади, де навчається не менш як 70–80% студентського загалу.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта навчання студенти університет вчитель

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