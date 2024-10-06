ЦАХАЛ розпочав нову наземну операцію у Секторі Газа і оточив місто Джабалія

В Секторі Газа Ізраїль розпочав нову наземну операцію

Армія оборони Ізраїлю заявила в неділю, що в рамках нової наземної операції оточила місто Джабалія на півночі Гази, аби перешкодити спробам ХАМАСу відновити свої позиції в цьому районі. Про це повідомляє Times of Israel.

Ізраїльські військові оточили місто Джабалія вночі після отримання розвідувальної інформації про розташування бойовиків і інфраструктури ХАМАС у цьому регіоні. Згідно з даними ЦАХАЛу, після оточення було проведено серію авіаударів та артилерійських обстрілів. Військові повідомили, що удари були спрямовані на численні об'єкти ХАМАС у Джабалії, зокрема склади зброї, тунелі, осередки бойовиків та іншу важливу інфраструктуру.

Як кажуть військові, ця операція стала відповіддю на загрози з боку ХАМАС і має на меті зменшення військової спроможності групи в регіоні.

«Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, систематично завдаючи ударів і знищуючи інфраструктуру терористів в цьому районі», – заявили в ЦАХАЛі.

Ця операція стала вже четвертим наступом ЦАХАЛу на Джабалію з моменту початку війни рік тому.

На фоні розширення військових дій Армія оборони Ізраїлю оголосила в неділю про підготовку до евакуації цивільного населення з усієї північної частини Гази. Вони також планують збільшити площу гуманітарної зони в південній частині сектора. Саме в цю зону, де наразі проживає більшість населення Гази, надходить основна частина гуманітарної допомоги, а також розгорнуті польові госпіталі. Ці заходи є частиною зусиль Ізраїлю для управління гуманітарною ситуацією в регіоні.

Війна у Секторі Газа

Загострення війни між Ізраїлем та ХАМАСом у секторі Гази триває з 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив масований ракетний обстріл ізраїльських міст, що призвело до значних втрат з обох сторін. Ізраїль відповів авіаударами по позиціях ХАМАСу, що стало початком масштабного військового конфлікту.

Згідно з даними, ситуація в регіоні погіршується, з великими жертвами серед цивільного населення. Тисячі людей були евакуйовані, а гуманітарна ситуація в Секторі Гази залишається критичною через бомбардування та блокаду.

З моменту початку конфлікту обидві сторони зазнали значних втрат. Згідно з оцінками, тисячі палестинців та ізраїльтян загинули, і мільйони людей стали біженцями. Міжнародна спільнота закликає до припинення вогню та відновлення діалогу для вирішення конфлікту.

Нагадаємо, угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад у тель-авівському передмісті Яффо 1 жовтня, жертвами якого стали семеро людей, ще 16 зазнали поранень.

До слова, ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм на Західному березі річки Йордан, в результаті якого було ліквідовано Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі, керівника терористичної мережі «Хамас» у цьому місті.