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«Азов» повідомив, скільки їхніх воїнів перебуває в російському полоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Азов» повідомив, скільки їхніх воїнів перебуває в російському полоні
З російського полону вдалося визволити 15 бійців «Азову»
фото: Telegram/«Азов»

Вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову»

Сьогодні більш ніж 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

Військові зазначили, що під час сьогоднішнього обміну було звільнено 15 бійців «Азову». «Вперше за більш ніж рік із неволі повернулися бійці «Азову». Чотири побратими та 11 посестер провели понад два роки в полоні й сьогодні зустрілись із рідними. Ми дякуємо президенту України Володимиру Зеленському, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто доклав зусиль для того, щоб азовці повернулися додому», – йдеться в повідомленні.

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З російського полону вдалося визволити 15 бійців «Азову»
фото: Telegram/«Азов»

Водночас військові зауважили, що для кожного бійця бригади, яка зараз тримає лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону - найбільша мотивація.

«Ми боротимемось за кожного з них, пам'ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю.Надалі ми сподіваємося на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців 12-ї бригади «Азов». Віримо, що у наступних обмінах будемо і надалі бачити наших побратимів та посестер», – додали в бригаді.

Нагадаємо, у ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Зокрема, з російського полону від початку повномасштабного вторгнення РФ повернулись 3569 українців.

До слова, 24 серпня Україна повернула з полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Теги: Азов військові війна полон обмін полоненими

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