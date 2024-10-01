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Командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК
Командири військових частин зможуть комплектувати бойові частини добровольцями
фото з відкритих джерел

Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби

Крім того, надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Передбачено для Генерального штабу Збройних сил України повноваження визначати перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів (крім резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві) та військовозобовʼязаних під час мобілізації.

Нагадаємо, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ до армії. Так, з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року до збройних сил Росії призвуть 133 тис. осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

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Теги: депутат Олексій Гончаренко Кабмін мобілізація ТЦК

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