Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Вихід з Вугледару. Якою ціною це далося 72-й бригаді

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російська армія окупувала Вугледар (Донецька область)
з відкритих джерел

«72-га виходила тяжко, криваво»

72-га виходила з Вугледару важко, з великими втратами. Перед цим росіяни уже встигли з'явитися коло поваленої вежі ЛЕП на дорозі від Богоявленки і навіть обладнати вогневі позиції в гаражах за кладовищем.

Все там рідне мені, кожен квадратний метр. В тих гаражах ми колись ховали одну із своїх машин, коло гаражів одного разу ми навіть піймалися на дріт пікапом – на дорозі валялися сталеві проводи, обірвані нещодавнім прильотом.

72-га виходила тяжко, криваво. Багато техніки згоріло. До того кілька днів агонії взятого у облогу міста виснажили захисників, і коли вранішній сіряк наступив, не усім вистачило сил вийти.

На деяких позиціях лишалися смертники, щоб прикрити відхід інших.

***

За дивним законом життя, в ці дні, коли моя рідна бригада виривала з м'ясом себе з Вугледару, люди по країні сиділи у кав'ярнях і кінотеатрах, на пішохідних зонах перехожі підтанцьовували під музику вуличних музик; лунали і щирі, і ритуальні вітання захисникам – а ті в цей час вмирали, залишені, як потім скажуть, напризволяще.

І я не знаю знання, не маю сили, як зв'язати назад ці два світи, кожен з яких невпинно йде своїм шляхом.

Поки ми там були, ми переродилися. Були ми народжені тут, у Києві – а стали народженими в полях і підвалах Вугледару; тепер ті пустоти, пронизані залізом – наша батьківщина, а на столичних вулицях ми – приїжджі й чужі.

Якісь невідомі нам люди повиростали за ці три роки, заповнили собою тротуари і метро, на їх обличчях – нові гримаси.

Вони якісь світлі, напівпрозорі; ми ж – брудні й темні, ванни і барбершопи не виженуть з нас цю темінь.

Тепер 72-га – звір, якого вигнали з його лігва, ризикує остаточно загинути в голих посадках під ударами арти і фпв-дронів. Горизонт радіоуправління у росіян з висоток Вугледару простирається тепер на кілометрів 15, ледь не до самого Курахового.

Моліть усіх, кого вмієте молити, щоб 72-га, моя перша на цій війні і навіки рідна бригада (хоч я давно вже не у ній) не була стерта в пил в смертельних просторах за Вугледаром, щоб залишки могутнього колись бойового організму не було знищено остаточно, щоб у нього був шанс відродитися, зберегти весь свій накопичений досвід і біль для майбутніх перемог.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Вугледар ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки дронів на Ізмаїл, 26 вересня 2024 р.
Ворог масовано атакував Одещину: є загиблі та поранені (оновлено)
27 вересня, 09:47
Україні досі бракує систем протиракетної оборони
Росія змінює тактику повітряної війни. Що загрожує Україні?
25 вересня, 12:05
Військовий облік по-новому? У Раді з'явився законопроєкт
Військовий облік по-новому? У Раді з'явився законопроєкт
24 вересня, 18:45
З початку російсько-української війни під час виконання профобов'язків загинуло 14 журналістів, загалом загинуло 94 працівників ЗМІ
Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів
18 вересня, 18:05
За даними британської розвідки, темпи набору російських військових у 2024 році знизилися в порівнянні з 2023-м
Скільки Росії коштує війна в Україні: британська розвідка оприлюднила цифри
17 вересня, 14:11
Україна нарощує внутрішнє виробництво БпЛА і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб компенсувати недостатню військову допомогу Заходу
ISW вказав на недоліки української армії
17 вересня, 08:59
Зеленський підкреслив, що війна змінила кожного українця та торкнулася всіх сімей
Чи здатний Трамп закінчити війну та яким є план перемоги: головні тези Зеленського для CNN
16 вересня, 04:42
Комітет Ради Федерації з міжнародних справ раніше прийняв ухвалу із заявою про призупинення участі російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ
Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ
11 вересня, 17:31
Позиція Китаю залишається незмінною
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
4 вересня, 16:03

Ігор Луценко

Вихід з Вугледару. Якою ціною це далося 72-й бригаді
Вихід з Вугледару. Якою ціною це далося 72-й бригаді
Битва за Вугледар. Що треба розуміти
Битва за Вугледар. Що треба розуміти
У російсько-українській війні назріває чергова технологічна революція
У російсько-українській війні назріває чергова технологічна революція
Як США боролися із кадровим голодом під час війни? Уроки для України
Як США боролися із кадровим голодом під час війни? Уроки для України
ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
Головна битва сьогодення, від якої залежить наша Перемога
Головна битва сьогодення, від якої залежить наша Перемога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
17K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
14K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
14K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
14K
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку
11K
«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua