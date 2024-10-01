Росіяни обходять Селидове та увійшли у Вугледар – звіт ISW

У Вугледарі ситуація вкрай напружена, напередодні окупанти увійшли в місто із двох напрямків

Росіяни продовжують активно наступати одразу на кількох напрямках, напередодні вони увійшли у Вугледар і закріплюються там у багатоповерхівках. Про ситуацію на фронті у своєму звіті написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

Геолокаційні кадри від 29 вересня показують, як ЗСУ намагаються відбити російський механізований штурм розміром у взвод на південь від Плехового, що, зазначають у ISW, може вказувати на те, що війська РФ нещодавно просунулися в цьому районі.

Проведений Forbes аналіз відеозйомки з геолокацією засвідчив, що російська механізована колона біля Плехове застрягла в російських протитанкових пастках, встановлених перед початком операції ЗСУ у Курській області. Зазначається, що це дозволило українцям завдати удару по колоні РФ за межами селища.

Російські джерела також стверджували, що війська РФ захопили Обухівку та просунулися на 800 метрів на північ від Успенівки, хоча в ISW не бачили доказів.

У Міноборони РФ також розповідали, що підрозділи російської морської піхоти захопили «довгострокові укріплені позиції» в невизначеній частині Курської області.

Фото: ISW

Схід України. Операція №1 – Харківська область



Російські загарбники нещодавно трохи просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що окупанти просунулися в північній частині Агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

Війська РФ атакували поблизу Бурхуватки, Стариці та Вовчанська 29 і 30 вересня.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев повідомив, що війська РФ залишаються в обороні вздовж лінії Липці – Глибоке – Красне, та продовжують облаштовувати позиції та вести аеророзвідку.

Фото: ISW

Операція №2 - Луганська область



Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Сватового. Геолокаційні кадри від 30 вересня показують, що війська РФ трохи просунулися в південній частині Макіївки.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ начебто захопили Андріївку та просунулися на південь від Степової Новосілки і біля Невського, однак у ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники наступали в районі Синьківки, у напрямку Кучерівки, в районі Новоосинового, Глушківки, Кругляківки, Стельмахівки і на Лозову, поблизу Вишневого і Зарічного, біля Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, в районі Серебрянського лісу, біля Серебрянки і Григорівки 29 і 30 вересня.

Фото: ISW

Операція №3 - Донецька область



У Генштабі ЗСУ повідомили, що 29 і 30 вересня російські окупанти невдало атакували на Сіверському нарпямку в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Фото: ISW

«Південна вісь»



Російські окупанти 29 і 30 вересня проводили наступальні операції в західній частині Запорізькій області, в тому числі поблизу Новоданилівки, але жодних змін лінії фронту тут не було.

Ані українські, ні російські джерела ISW не повідомляли про бої на Херсонському напрямку 30 вересня.

Російський «воєнкор» поскаржився на недостатнє забезпечення безпілотників у військ РФ на островах у дельті Дніпра.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 вересня поінформували, що від початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що ситуація на Покровському напрямку залишається найгарячішою, між тим ворог активний також на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках.