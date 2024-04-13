Мобілізація з 20 років: Інститут демографії попередив про небезпеку

Питання мобілізаційного віку має вирішувати Міністерство оборони з огляду на потреби

Зменшення граничного призовного віку до 20 років мало б негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні. Про це розповів заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Олександр Гладун в ефірі телемаратону «Єдині новини».

«Для демографії війна – це взагалі погано. В будь-якому разі, гинуть всі вікові групи. В 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться», – наголосив фахівець.

В Інституті кажуть, що нині середній вік матері при народженні дитини становить 27-28 років, щодо батьківства у чоловіків – на кілька років більше. Тобто ця категорія перебуває у репродуктивному віці та виходить на ринок праці. Тому, як вважає Гладун, подальше зменшення призовного віку негативно вплинуло б на демографію.

Водночас він переконаний, що в цьому випадку має вирішувати Міністерство оборони «з огляду на потреби, які в них є». Гладун додав: «Інакше просто держави не буде».

Раніше очільник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що мобілізації мають підлягати українці від 20-річного віку. Цю думку поділяє і заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Нагадаємо, зменшувати мобілізаційний вік до 20 років в Україні не планується, адже такої потреби наразі немає.

11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.