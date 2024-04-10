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«Депортації не буде»: нардепка пояснила норму про обмеження консульських послуг за кордоном

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Депортації не буде»: нардепка пояснила норму про обмеження консульських послуг за кордоном
Міноборони і Генштаб хочуть чітко розуміти, яка кількість громадян перебуває за кордоном
фото Getty Images

Наразі не існує механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн

Оформлення консульських послуг військовозобов’язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів, як це передбачає законопроєкт про мобілізацію, необхідне для розуміння кількості громадян України за кордоном. Про це в ефірі «Радіо Свобода» (проєкт «Свобода.Ранок») заявила членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представниця партії «Європейська солідарність» Ірина Фріз.

«Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60-ти днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном», – пояснила Фріз.

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Депутатка каже, що про жодну депортацію з-за кордону українців не йдеться.

«Зараз згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони», – додала вона.

Вже сьогодні, як пишуть народні депутати, законопроєкт про мобілізацію мають розглядати в Раді в другому читанні.

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Нагадаємо, Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував уряду в рамках підтримки Києва депортувати усіх українських чоловіків з Європи. 

Журналісти звернулися до МЗС Польщі та отримали  відповідь. «Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони».

За даними видання, МВС Польщі жодних робіт у цьому напрямку не веде.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні – воювати чи працювати та сплачувати податки. Також глава держави заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися.  Володимир Зеленський також нагадав, що зарплата одного військового – це податки від 6-8 українців, які працюють.

Теги: українці військовозобов'язаний паспорт депортація

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