Чи планується зменшення призовного віку до 20 років: депутат надав вичерпну відповідь

За словами нардепа, призовний вік у всьому світі – від 17-18 до 25 років

Зменшення призовного віку з 27 до 25 років було необхідним для формування резервів армії та поповнення втрат

Зменшувати мобілізаційний вік до 20 років в Україні не планується, адже такої потреби наразі немає. Це повідомив для ТСН.ua народний депутат Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За його словами, нещодавнє зменшення призовного віку з 27 до 25 років було необхідним рішенням, так як Україні потрібно потрібно формувати резерви армії та поповнювати втрати.

«Рішення про зменшення призовного віку – це, по-перше, повернення до здорового глузду, який існував раніше. Бо призовний вік у всьому світі – від 17-18 до 25 років. А по-друге, ця зміна зроблена для того, щоб молоді люди віком від 25 та 27 років на підставі цього закону отримали статус військовозобов’язаних, а отже, можуть бути мобілізованими до ЗСУ», – пояснив нардеп.

Також Веніславський заперечив розмови про більш радикальне зменшення призовного віку до 20 років.

«Ні, такого не планується і навіть не розглядається станом на зараз. Такої потреби наразі немає», – наголосив член комітету з питань нацбезпеки.

Окремо нардеп зауважив, що протиріч між указом про зменшення призовного віку та законопроєктом про мобілізацію не буде. Не дивлячись на те, що у мобілізаційному законопроєкті призовний вік становить від 27 років, народні депутати пропрацювали цей момент на комітеті, аби не було накладок між двома документами.

«Ми врахували цей момент на комітеті – це суто технічне питання, тому жодних накладок не трапиться. Коли законопроєкт про мобілізацію буде проголосований і підписаний, жодних протиріч не виникне. Він теж передбачатиме призовний вік від 18 до 25 років», – пояснив надреп.

До слова, за інформацією Веніславського, винести на голосування у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію можуть вже на найближче пленарне засідання.

Стало відомо, які покарання для ухилянтів залишили депутати в остаточному варіанті мобілізаційного законопроєкту до другого читання.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.