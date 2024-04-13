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У Львові чоловік похизувався 9-річною донькою за кермом. Його знайшла поліція

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Львові чоловік похизувався 9-річною донькою за кермом. Його знайшла поліція
Чоловік посадив за кермо неповнолітню дитину і це знімав на відео
фото: Олексій Білошицький/Facebook

Патрульна поліція Львівської області розшукала автора відео та склала протокол

У Львові чоловік посадив за кермо неповнолітню дитину і це знімав на відео, яке опублікував у соцмережах. Його затримала поліція. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відео, яке записав чоловік, поширилось у соцмережах. На ньому видно, як дівчинка кермує автівкою, їдучи дорогою міста.

«Отак от, пацани, треба жити: щоби я сидів спокійно збоку, і доця мене в 9 років везла додому. Оце рівень», – каже чоловік на відео.

Патрульна поліція Львівської області розшукала автора відео та склала протокол.

У Львові чоловік похизувався 9-річною донькою за кермом. Його знайшла поліція фото 1

«Автор думав, напевно, що то круто і прикольно «так жити». Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтили. Що було закономірно», – прокоментував Білошицький.

Патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ч.2 ст.126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці повідомили про підозру мешканці Кам'янського за сексуальне насильство та виготовлення порнографії за участі її 8-річного сина.

До слова, 16-річний юнак спровокував конфлікт із компанією молодих людей, що відпочивали поруч. Спочатку порушник побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина – вдарив її ножем у живіт. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Теги: Львів Олексій Білошицький чоловік поліція

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