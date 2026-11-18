Верховна Рада наразі не розглядає законодавчих ініціатив щодо зміни мобілізаційного віку в Україні. Чинні вікові межі залишаються незмінними – від 25 до 60 років. Про це народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в інтерв’ю «РБК», пише «Главком».

За словами парламентаря, у парламенті немає пропозицій ані щодо підвищення верхньої межі мобілізаційного віку, ані щодо зниження нижньої.

«Наразі жодних законодавчих пропозицій чи ініціатив щодо збільшення чи зниження мобілізаційного віку військовозобов'язаних громадян України немає. Стандартний діапазон залишається незмінним – 25-60 років», – зазначив Веніславський.

🪖 Змінювати мобілізаційний вік в Україні наразі не планують, - нардеп Веніславський За його словами, в Раді немає законодавчих ініціатив ані щодо його підвищення, ані щодо зниження. Наразі мобілізаційний вік залишається незмінним - 25-60 років. https://t.co/bTHwA9XOkV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Він також пояснив, що чоловіків віком від 50 до 60 років мобілізують менш активно. За словами нардепа, це пов'язано з тим, що представники цієї вікової категорії не завжди можуть ефективно виконувати завдання, пов'язані з бойовою службою. Водночас це не означає, що їх не можуть призвати.

«Тому сподіватися, що у 50 чи 55 років громадянина України не мобілізують, не варто», – наголосив парламентар.

Веніславський додав, що позиція Генерального штабу, Міністерства оборони та головнокомандувача ЗСУ полягає в залученні до військової служби людей, які здатні виконувати відповідні завдання.

Окремо нардеп прокоментував можливість зниження нижньої межі мобілізаційного віку. За його словами, навіть якби така пропозиція передбачала призов із 20, 22 чи 18 років, вона навряд чи отримала б підтримку Верховної Ради.

Нагадаємо, загальний мобілізаційний вік в Україні становить від 25 до 60 років. Чоловіків, які досягли 50-річного віку, можуть призивати на військову службу на загальних підставах з урахуванням стану здоров'я та потреб війська.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про необхідність посилення відповідальності за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Відповідний законопроєкт уже фіналізує Міністерство оборони.