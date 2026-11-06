Путін провів перестановки в Міноборони РФ перед мирними переговорами

Російський диктатор запровадив дві нові посади заступників міністра оборони – начальника тилу та начальника озброєння

Президент РФ Володимир Путін змінив структуру керівництва російського Міністерства оборони напередодні мирних переговорів щодо України. Відомство отримає двох нових заступників міністра, відповідальних за тилове забезпечення та озброєння російської армії. Відповідний указ №830 від 6 листопада оприлюднили на офіційному порталі правових актів РФ, пише «Главком».

Документ вносить зміни до положення про Міністерство оборони, затвердженого ще у 2004 році. Згідно з указом, один із заступників міністра обійматиме посаду начальника озброєння Збройних сил РФ, інший – начальника тилу. Гранична кількість заступників глави Міноборони при цьому не змінюється – відомство й надалі зможе мати 12 таких посадовців.

Це рішення продовжує реорганізацію військового керівництва Росії, яку Путін розпочав раніше. Зокрема, у серпні він призначив генерал-полковника Валерія Солодчука заступником міністра оборони, доручивши йому питання тилового забезпечення військ. Також були перерозподілені обов'язки інших заступників, відповідальних за закупівлі та розвиток озброєння.

Примітно, що нові посади запроваджені напередодні наступного раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії, запланованого на 9-10 листопада в Абу-Дабі.

Варто нагадати, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив принципи, яких дотримуватиметься Київ напередодні нового раунду мирних переговорів. Серед них – територіальна цілісність і суверенітет України, а також право держави самостійно розвивати свої оборонні спроможності.