Пішов із життя нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Печеров
Упродовж багатьох років Печеров займався державною та політичною діяльністю
Помер народний депутат України I скликання, засновник сучасної держави Україна Андрій Печеров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.
«З сумом повідомляємо про смерть народного депутата України I скликання, засновника сучасної держави Україна Андрія Печерова. Щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Андрія Васильовича. Вічна пам’ять», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Верховній Раді Андрій Печеров очолював Комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін. Упродовж багатьох років він займався державною та політичною діяльністю. Обіймав посаду голови виконкому Одеської обласної Ради, працював радником посольства України в Республіці Молдова.
Що відомо про Печерова?
Народився 13 грудня 1937 року в с. Вишневе Котовського району, Одеської обл.
- 1951 р. – студент Ананьївського технікуму механізації сільського господарства Одеська обл.
- 1955 р. – студент Української академії сільськогосподарських наук.
- 1960 р. – механік відділення, головний інженер радгоспу «Семиполковський» Броварського району Київської обл.
- 1964 р. – старший інженер відділу механізації Бориспільського спеціалізованого тресту овоче-молочних радгоспів.
- 1966 р. – начальник відділу механізації, головний інженер Дарницького спеціалізованого тресту овоче-молочних радгоспів.
- 1971 р. – перший заступник голови Київського обласного виробничого об'єднання «Сільгосптехніка».
- 1978 р. – перший заступник голови Київського обласного виробничого об'єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства Держкомсільгосптехніки УРСР.
- 1979 р. – начальник управління сільського господарства Київського облвиконкому.
- 1982 р. – слухач Академії народного господарства при Раді міністрів СРСР.
- 1984 р. – заступник завідуючого відділом сільського господарства і харчової промисловості Одеського ОК КПУ.
- 1985 р. – заступник голови облвиконкому, голова планової комісії, голова виконкому Одеської обласної Ради.
- 1990 р. – голова республіканського ВО по агрохімічному забезпеченню сільського господарства «Укрсільгоспхімія».
Член КПРС з 1964 року, кандидат в члени ЦК КПУ, член ОК КПУ, член бюро Одеського ОК КПУ, делегат XXVII з'їзду КПРС, XXVII з'їзду КПУ, XIX Всесоюзної партконференції КПРС; депутат ВР УРСР XI скликання, обласної Ради; член ради колгоспів СРСР.
4 березня 1990 був обраний народним депутатом України. Входив до групи «За радянську суверенну Україну». Зокрема, був головою Комісії Ради України з питань планування, бюджету, фінансів і цін.
До того ж був кандидатом у народні депутати України Верховної Ради XIII скликання. Нагороджений орденами Трудового червоного прапора, «Знак Пошани».
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