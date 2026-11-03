Пішов із життя нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Печеров

У Верховній Раді Андрій Печеров очолював Комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін

Упродовж багатьох років Печеров займався державною та політичною діяльністю

Помер народний депутат України I скликання, засновник сучасної держави Україна Андрій Печеров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«З сумом повідомляємо про смерть народного депутата України I скликання, засновника сучасної держави Україна Андрія Печерова. Щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Андрія Васильовича. Вічна пам’ять», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Верховній Раді Андрій Печеров очолював Комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін. Упродовж багатьох років він займався державною та політичною діяльністю. Обіймав посаду голови виконкому Одеської обласної Ради, працював радником посольства України в Республіці Молдова.

Що відомо про Печерова?

Народився 13 грудня 1937 року в с. Вишневе Котовського району, Одеської обл.

1951 р. – студент Ананьївського технікуму механізації сільського господарства Одеська обл.

1955 р. – студент Української академії сільськогосподарських наук.

1960 р. – механік відділення, головний інженер радгоспу «Семиполковський» Броварського району Київської обл.

1964 р. – старший інженер відділу механізації Бориспільського спеціалізованого тресту овоче-молочних радгоспів.

1966 р. – начальник відділу механізації, головний інженер Дарницького спеціалізованого тресту овоче-молочних радгоспів.

1971 р. – перший заступник голови Київського обласного виробничого об'єднання «Сільгосптехніка».

1978 р. – перший заступник голови Київського обласного виробничого об'єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства Держкомсільгосптехніки УРСР.

1979 р. – начальник управління сільського господарства Київського облвиконкому.

1982 р. – слухач Академії народного господарства при Раді міністрів СРСР.

1984 р. – заступник завідуючого відділом сільського господарства і харчової промисловості Одеського ОК КПУ.

1985 р. – заступник голови облвиконкому, голова планової комісії, голова виконкому Одеської обласної Ради.

1990 р. – голова республіканського ВО по агрохімічному забезпеченню сільського господарства «Укрсільгоспхімія».

Член КПРС з 1964 року, кандидат в члени ЦК КПУ, член ОК КПУ, член бюро Одеського ОК КПУ, делегат XXVII з'їзду КПРС, XXVII з'їзду КПУ, XIX Всесоюзної партконференції КПРС; депутат ВР УРСР XI скликання, обласної Ради; член ради колгоспів СРСР.

4 березня 1990 був обраний народним депутатом України. Входив до групи «За радянську суверенну Україну». Зокрема, був головою Комісії Ради України з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

До того ж був кандидатом у народні депутати України Верховної Ради XIII скликання. Нагороджений орденами Трудового червоного прапора, «Знак Пошани».