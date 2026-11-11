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Зеленський закликав чоловіків мобілізаційного віку повернутися в Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський закликав чоловіків мобілізаційного віку повернутися в Україну
Зеленський висловився про повернення українських чоловіків з-за кордону
скриншот з відео

Президент заявив, що українці призовного віку мають перебувати на батьківщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, мають повернутися в Україну. Глава держави наголосив, що українська влада зацікавлена в їхньому поверненні, особливо з огляду на необхідність захисту країни під час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

За словами глави держави, питання перебування українців мобілізаційного віку за межами держави залишається актуальним. Президент висловив бажання, щоб громадяни, які залишили Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, повернулися додому.

«Звісно, я хотів би, щоб люди, які, знаєте, насправді втекли з України, виїхали з України, і якщо вони мобілізаційного віку, я звісно, вони мають бути в Україні і звісно, ми хотіли б дуже, щоб вони повернулися», – заявив Зеленський.

Зеленський також порушив питання справедливості в умовах війни. Він звернув увагу на те, що частина українців безпосередньо бере участь у захисті держави, тоді як інші перебувають за її межами.

«Хтось захищає життя і країну, а хтось – ні. Це несправедливо, але таке життя», – наголосив президент.

Президент підкреслив, що питання повернення українців також дедалі частіше порушують у європейських країнах, які прийняли значну кількість громадян України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ України пояснювало, що примусове повернення чоловіків із держав Європейського Союзу можливе лише за рішенням компетентних органів відповідних країн. Саме вони визначають законність перебування іноземців на своїй території та підстави для їхнього повернення.

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Теги: Європейський Союз війна переговори мобілізація ухилянти біженці

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