Командувач десантно-штурмових військ оцінив, чи можлива наразі демобілізація

Командувач підкреслив, що розуміє втому військовослужбовців, які роками перебувають на війні

За словами Апостола, армія потребує підготовлених фахівців

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що демобілізація досвідчених військовослужбовців під час повномасштабної війни може суттєво послабити боєздатність української армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Уявіть, що таке для ЗСУ демобілізувати цей навчений особовий склад. Головна проблема полягає в складності швидко замінити досвідчених військовослужбовців, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені військовослужбовці», – зазначив Апостол.

За словами військового, армія потребує не лише піхотинців та операторів безпілотних систем, але й артилеристів, ремонтників, спеціалістів із забезпечення та інших підготовлених фахівців.

Командувач додав, що розуміє втому військовослужбовців, які роками перебувають на війні. «Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати», – сказав він.

Олег Апостол наголосив, що в умовах війни армія поки не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення підготовлених бійців.

Нагадаємо, у 2024 році Верховна Рада розширила законодавчі підстави для звільнення окремих категорій військовослужбовців.

До слова, Федір Веніславський зауважив, що масова демобілізація військовослужбовців до завершення воєнного стану в Україні не передбачається. Натомість держава опрацьовує механізм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій військових, зокрема тих, хто тривалий час бере участь у бойових діях або має поранення.