Моргенштерн загрожує національній безпеці України – рішення суду
Опальний російський репер два роки судився з Мінкультом та СБУ
Російський репер Алішер Моргенштерн програв суд проти Служби безпеки України і Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
Позивач вимагав, щоб українська влада прибрала його прізвище з Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Туди його вніс Мінкульт ще у 2021 році на підставі звернення СБУ.
Правоохоронці вважали, що Моргенштерн під час своїх виступів пропагує культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це, у свою чергу, викликає обурення серед активістів та представників громадських організацій патріотичної спрямованості і створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту за його участі.
Крім цього, за висновками СБУ, російський артист спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року, оскільки у місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Натомість Моргенштерн назвав це «показухою» та закликав аудиторію не підтримувати «день трауру».
Також СБУ наполягала, що Моргенштерн порушує вимоги ст. 2 Закону України «Про суспільну мораль», оскільки його композиції принижують або ображають людей за національної ознакою; пропагують неповагу до національних і релігійних святинь; неповагу до батьків; наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички.
Більше того, в Україні, відповідно до закону про гастрольні заходи, заборонено проведення концертів та інших заходів, де пропагується порнографія, культ насильства й жорстокості, виробництво та вживання наркотиків і психотропних речовин.
Окремо Феміда акцентувала увагу: питання щодо включення до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, конкретної особи вирішується безпосередньо Службою безпеки України за наслідками проведеної інформаційно-аналітичної роботи. При цьому повноваження щодо складення Мінкультом цього Переліку на підставі звернень СБУ визначені законодавством, не передбачають можливості ставити під сумнів достовірність наведених відомостей у цих зверненнях.
Суд зауважив, що перебування у Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, не тягне за собою накладення заборони у перетині державного кордону. Це підтвердила й СБУ, заявивши, що Алішеру Моргенштерн не заборонений в’їзд до Україну.
Судова тяганина Моргенштерна проти СБУ та Мінкульту тривала з літа 2021 року.
Як відомо, у травні 2022 року міністерство юстиції Росії почало вважати Моргенштерна іноземним агентом. Його прізвище було внесено до списку іноагентів.
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