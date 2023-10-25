Моргенштерн загрожує національній безпеці України – рішення суду

Судова тяганина Моргенштерна проти СБУ та Мінкульту тривала з літа 2021 року

Опальний російський репер два роки судився з Мінкультом та СБУ

Російський репер Алішер Моргенштерн програв суд проти Служби безпеки України і Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Позивач вимагав, щоб українська влада прибрала його прізвище з Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Туди його вніс Мінкульт ще у 2021 році на підставі звернення СБУ.

дані з сайту Мінкульту

Правоохоронці вважали, що Моргенштерн під час своїх виступів пропагує культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це, у свою чергу, викликає обурення серед активістів та представників громадських організацій патріотичної спрямованості і створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту за його участі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, за висновками СБУ, російський артист спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року, оскільки у місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Натомість Моргенштерн назвав це «показухою» та закликав аудиторію не підтримувати «день трауру».

Також СБУ наполягала, що Моргенштерн порушує вимоги ст. 2 Закону України «Про суспільну мораль», оскільки його композиції принижують або ображають людей за національної ознакою; пропагують неповагу до національних і релігійних святинь; неповагу до батьків; наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички.

Більше того, в Україні, відповідно до закону про гастрольні заходи, заборонено проведення концертів та інших заходів, де пропагується порнографія, культ насильства й жорстокості, виробництво та вживання наркотиків і психотропних речовин.

Окремо Феміда акцентувала увагу: питання щодо включення до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, конкретної особи вирішується безпосередньо Службою безпеки України за наслідками проведеної інформаційно-аналітичної роботи. При цьому повноваження щодо складення Мінкультом цього Переліку на підставі звернень СБУ визначені законодавством, не передбачають можливості ставити під сумнів достовірність наведених відомостей у цих зверненнях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд зауважив, що перебування у Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, не тягне за собою накладення заборони у перетині державного кордону. Це підтвердила й СБУ, заявивши, що Алішеру Моргенштерн не заборонений в’їзд до Україну.

Судова тяганина Моргенштерна проти СБУ та Мінкульту тривала з літа 2021 року.

Як відомо, у травні 2022 року міністерство юстиції Росії почало вважати Моргенштерна іноземним агентом. Його прізвище було внесено до списку іноагентів.