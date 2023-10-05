СБУ зловила кримінального авторитета, який понад десятиліття тероризував Вінниччину

Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону

Затримані учасники банди більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги

Служба безпеки України затримала «смотрящого» за Вінниччиною, який разом зі своєю бандою понад 10 років тероризував мешканців регіону. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. У результаті спецоперації затримано лідера банди – так званого «смотрящого» за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько Комар.

Крім нього співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них – підсанкційний «кримінальний авторитет», який має вплив у кримінальному середовищі.

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За даними слідства, зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.

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Затримання кримінальної банди на Вінниччині фото: СБУ

Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення спорів.

У разі відмови платити «данину» учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Задокументовано, як лідер банди «Комар» та його поплічники вимагали з місцевого підприємця $20 тис. і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші.

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Співробітники СБУ затримали зловмисників «на гарячому» під час передачі першої частини «данини» у розмірі $10 тис.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

«боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;

великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;

мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві затримано банду фальшивомонетників. За даними слідчих, троє чоловіків хотіли продати у столиці пів мільйона підробленої валюти.