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СБУ зловила кримінального авторитета, який понад десятиліття тероризував Вінниччину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ зловила кримінального авторитета, який понад десятиліття тероризував Вінниччину
Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону
фото: СБУ

Затримані учасники банди більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги 

Служба безпеки України затримала «смотрящого» за Вінниччиною, який разом зі своєю бандою понад 10 років тероризував мешканців регіону. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. У результаті спецоперації затримано лідера банди – так званого «смотрящого» за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько Комар.

Крім нього співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них – підсанкційний «кримінальний авторитет», який має вплив у кримінальному середовищі.

За даними слідства, зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.

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Затримання кримінальної банди на Вінниччині
фото: СБУ

Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення спорів.

У разі відмови платити «данину» учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Задокументовано, як лідер банди «Комар» та його поплічники вимагали з місцевого підприємця $20 тис. і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші.

Співробітники СБУ затримали зловмисників «на гарячому» під час передачі першої частини «данини» у розмірі $10 тис.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

  • вогнепальну, травматичну та холодну зброю;
  • «боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;
  • великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;
  • мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві затримано банду фальшивомонетників. За даними слідчих, троє чоловіків хотіли продати у столиці пів мільйона підробленої валюти.

Теги: СБУ Вінниччина

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