СБУ повідомила про підозру кату, який отримав «героя Росії» за вбивство жителів Бучі

Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих «зачистках», спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону

Служба безпеки встановила особу російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисником є лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ (м. Псков).

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Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Муссагалеєва зіркою «героя Росії» та медаллю «за бойові відзнаки».

Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань Росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.

Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих «зачистках», спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.

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Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства.

У результаті розслідування цього злочину Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Раніше повідомлялося, СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни.