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СБУ вдарила по електричній підстанції на Білгородщині (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ вдарила по електричній підстанції на Білгородщині (відео)
СБУ здійснила успішну атаку на електричну підстанцію Красна Яруга в Білгородській області
фото: скріншот з відео

До електричної підстанції Красна Яруга були підʼєднані російські військові обʼєкти

Співробітники Служби безпеки України здійснили успішну атаку на електричну підстанцію Красна Яруга в Білгородській області Росії. До неї, зокрема, були підʼєднані військові обʼєкти РФ. Про це «Главкому» повідомило джерело в СБУ.

Саме до електричної підстанції Красна Яруга зокрема були підʼєднані військові обʼєкти Росії. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

«Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку – це реальність, яка уже стоїть у них на порозі», – зазначило джерело.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня Росія заявила про масовану атаку безпілотників. Міністерство оборони Росії заявило, що засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять – над Курською областю та два – над Білгородською.

До слова, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

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Теги: Білгород окупанти війна СБУ

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