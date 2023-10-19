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Поплічник Медведчука, який очолював заборонену проросійську партію, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поплічник Медведчука, який очолював заборонену проросійську партію, отримав підозру
Гольдарб переховується від правосуддя, наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місцеперебування
фото: пресслужба СБУ

Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому ведучому телеканалів Медведчука та лідеру забороненої в Україні політпартії «Союз лівих сил» Максиму Гольдарбу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«На початку повномасштабного вторгнення росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України. Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм- та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки в нашій державі», – йдеться у повідомленні.

Також він розповсюджував вигадані «інсайди» про нібито плани кількох європейських країн «анексувати» територію на заході України.

Гольдарб неодноразово брав участь у «телемостах» з російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його злочинних дій.

Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  •  ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Гольдарб переховується від правосуддя, наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місцеперебування та притягнення до відповідальності.

Теги: Віктор Медведчук СБУ правосуддя експертиза

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