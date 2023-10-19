Поплічник Медведчука, який очолював заборонену проросійську партію, отримав підозру

Гольдарб переховується від правосуддя, наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місцеперебування

Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому ведучому телеканалів Медведчука та лідеру забороненої в Україні політпартії «Союз лівих сил» Максиму Гольдарбу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«На початку повномасштабного вторгнення росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України. Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм- та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки в нашій державі», – йдеться у повідомленні.

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Також він розповсюджував вигадані «інсайди» про нібито плани кількох європейських країн «анексувати» територію на заході України.

Гольдарб неодноразово брав участь у «телемостах» з російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його злочинних дій.

Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Гольдарб переховується від правосуддя, наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місцеперебування та притягнення до відповідальності.