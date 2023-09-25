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Майже свята людина: поручителі в суді з усіх сил нахвалювали Коломойського (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Майже свята людина: поручителі в суді з усіх сил нахвалювали Коломойського (відео)
фото: Суспільне

За словами Мазур, Коломойському навіть вдалося зірвати плани Путіна

Київський апеляційний суд в понеділок, 25 вересня розглядав скаргу на обрання Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З клопотанням взяти бізнесмена на поруки виступили ведучі каналу «1+1» Наталія Мосейчук, Алла Мазур і Юрій Горбунов, а також екс-міністр культури Олександр Ткаченко.

«Я впевнена, що Ігор Валерійович не здійснить жодних кроків, щоб не прийти до суду, не буде імітувати хвороби, у вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати в діжки», – заявила Мосейчук.

Телеведуча додала, що пишається роботою на каналі «1+1», і зазначила, що саме завдяки Коломойському він «отримав велику свободу».

Екс-міністр Ткаченко заявив, що Коломойський «зробив досить суттєвий внесок у розвиток вільних медіа в Україні».

«Він не буде протидіяти слідству, тому що це про відчуття гідності та справедливості. Я знаю, де він живе, знаю всі його контакти, знаю місце його перебування, тому готовий взяти його на поруки», – зазначив він.

За словами Алли Мазур, Коломойський – чи не єдиний бізнесмен в Україні, хто взяв на себе відповідальність у 2014 році захищати Дніпропетровщину і «зірвав плани Путіна».

«Знаю його відношення до родини, цінності, патріотизм. Ми знаємо, що діти, дружина, сестра і він нікуди не дінеться», – заявив Горбунов.

Керівник «1+1 Медіа» Ярослав Пахольчук назвав Коломойського «скромною людиною», яка робить багато хороших речей, «але не дає про це казати».

«Коломойський – чи не єдиний, хто завжди дотримувався fair play і ніколи не був за корупцію у футболі», – підкреслив ведучий Ігор Циганик.

Майже свята людина: поручителі в суді з усіх сил нахвалювали Коломойського (відео) фото 1

«Путін відкрито заявляв, що вважає Коломойського шахраєм та називав іншими поганими словами. А ворог нашого ворога – це наш друг», – вважає нардеп від «Слуги народу» Сергій Демченко.

Георгій Тука у себе в Facebook влучно пожартував з того, що відбувалось у судовій залі:

Майже свята людина: поручителі в суді з усіх сил нахвалювали Коломойського (відео) фото 2

Нагадаєио, Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом  з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 млн грн у справі щодо легалізації понад пів мільярда гривень «Приватбанку».

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Теги: Олександр Ткаченко Юрій Горбунов Алла Мазур Наталія Мосейчук Ігор Коломойський суд

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