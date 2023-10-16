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Конституційний суд Грузії визнав президентку Зурабішвілі порушницею

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Конституційний суд Грузії визнав президентку Зурабішвілі порушницею
Для відставки президентки Саломе Зурабішвілі необхідно набрати 100 депутатських голосів
фото з відкритих джерел

Конституційний суд Грузії ухвалив, що Зурабішвілі порушила Конституцію

Конституційний суд Грузії оголосив висновок за поданням про імпічмент президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Він ухвалив, що та порушила Конституцію країни. Про це пише грузинське медіа Sova.

Ухвалювали рішення девʼять суддів. Пленум суду слухав сторони протягом трьох днів. Президент Саломе Зурабішвілі не була присутня на засіданнях.

Тепер процес переміститься до парламенту, де депутати голосуватимуть за імпічмент Саломе Зурабішвілі. Для відставки президента необхідно набрати 100 голосів.

Нагадаємо, Конституційний суд Грузії прийняв до розгляду конституційне подання правлячої партії «Грузинська мрія» на імпічмент президентки Саломі Зурабішвілі. Заяву підписали 80 депутатів парламенту.

Раніше лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення». 

До слова, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав оголосити імпічмент президентці Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Теги: імпічмент суд Саломе Зурабішвілі Грузія

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