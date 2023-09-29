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На подію чекали чверть століття: вийшла Біблія у перекладі сучасною українською мовою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На подію чекали чверть століття: вийшла Біблія у перекладі сучасною українською мовою
фото: Мінкульт

Настоятель ПЦУ Епіфаній: «Ми чекали цього 25 років, чверть століття… Попередні переклади також не робилися швидко, тому що це фундаментальна праця»

У Національному заповіднику «Софія Київська» у столиці був презентований сучасний переклад Біблії українською мовою. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Багаторічна праця перекладачів, редакторів, мовознавців, вітчизняних і закордонних вчених-біблеїстів стала тим доробком, яким має надихатися все українське суспільство, зазначив митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній.

«Ми чекали цього 25 років, чверть століття… Попередні переклади також не робилися швидко, тому що це фундаментальна праця, яка повинна бути сприйнята всіма церквами, релігійними організаціями. Це мав бути справжній переклад, щоб ним користувалися, читали й надихалися», – підкреслив він.

Здійснення Сучасного перекладу Біблії українською мовою було одним із основних завдань Українського Біблійного Товариства від моменту його заснування. Всі попередні переклади були здійснені задовго до того і були важко зрозумілі для сучасного покоління.

Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку на аукціон була виставлена повна єврейська Біблія за $38,1 млн. Це одна з найвищих цін на книгу чи історичний документ, які коли-небудь продали на аукціоні.

Теги: церква Мінкульт Софія релігія аукціон праця Епіфаній

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Культура

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