Мінреінтеграції повідомило, скільки звільнених із полону отримали по 100 тис. грн

Деякі звільнені з полону українці отримали по 100 тисяч гривень

Грошова допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 9,6 млн грн українцям, яких звільнили з російського полону. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн.

Вказана допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону.

У Мінреінтеграції уточнили, що Кабмін підтримав ініціативу міністерства перерозподілити майже 47 млн грн, передбачених державним бюджетом на 2022 рік міністерству, для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Також у російському полоні перебуває ще майже 800 «азовців». Серед них більш ніж 40 жінок.