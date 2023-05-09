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Моторошний символізм: могили спалених селян у 1943-му та молодиків у 2022-му (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Моторошний символізм: могили спалених селян у 1943-му та молодиків у 2022-му (фото)
Братські могили у Київській області
фото: УП

Минулоріч у лютому селище на Київщині окупували росіяни: в одному з підвалів вони закатували місцевих мешканців

На подвір'ї церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Перемога на Київщині дві могили: в одній поховані селяни, яких спалили заживцем нацисти у 1943 році, у іншій – молоді хлопці, яких спалили росіяни в одному з підвалів у 2022 році. Моторошну історію розповіли журналісти «Української правди».

До 1945 року це село називалось Ядлівка (на честь козака Ядла). Під час німецько-радянської війни в 1943 році Ядлівка була повністю спалена. Єдиною спорудою, яка вціліла в пожежі, була якраз ця сама церква. Тому й не дивно, що саме на подвір'ї цього храму було вирішено ховати знайдені залишки селян, яких спалили німці.

Тоді 167 жителів Ядлівки було закатовано, спалено живцем, повішено або розстріляно. Декілька сотень були вивезені на роботи в Німеччину. 450 мешканців села загинули у війську на фронтах.

У 1945 році Ядлівку, з огляду на культ сталінських перемог, переназвали ідеологічним «Перемога».

28 лютого минулого року селище окупували росіяни. У підвалі місцевої «Нової пошти» вони закатували близько десяти молодих хлопців.

Як розповідають місцеві мешканці, коли після окупації зайшли в підвал, то з цілих решток змогли знайти хіба одну стопу. Тож вирішили зібрати всі знайдені частини спалених росіянами тіл в одну труну. І поховали поруч зі спаленими у Другу світову селянами.

«Хтось рився потім у завалах «Нової пошти» і наткнувся на стопу, – розповів Олександр Ярмольчик з ПЦУ, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці. – Ми перебирали все руками, щоб нічого не залишилось – ціла труна решток назбиралась».

Табличка про загиблих у селі Перемога на Київщині
Табличка про загиблих у селі Перемога на Київщині
фото: УП

Декілька років тому, згадує отець Олександр, у селі збиралися встановити пам'ятник над похованням людських останків часів Другої світової. Ангел, який прикриває крилами людей без обличчя та у нічних сорочках, мав нагадувати про ядлівчан, яких спалили у 1943-му. 

Вторгнення росіян поставило проєкт на паузу. Згодом селі з'явилася друга братська могила. Поруч із першою, до якої за часів незалежної України перенесли кістки жертв німецької окупації. Їх знайшли пошуковики у квітучих садах Перемоги, яка до 1945 року була Ядлівкою.

До слова, минулоріч під час спроби евакуації з села Перемога в бік села Гостролуччя за погодженим «зеленим коридором» окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась винятково з жінок та дітей.

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Теги: війна Друга світова війна Київщина росіяни

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