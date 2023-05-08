Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
Анастасія (ліворуч), Сергій (другий праворуч) та Максим (праворуч) позують фотографу незадовго до загибелі у Бучі 4 березня 2022 року. Їх четвертий друг не приєднався до групи того дня, і залишився живий
фото з відкритих джерел

Волонтери стали жертвами російських військових

У березні минулого року від рук окупантів у Бучі на Київщині загинули троє друзів та чоловік, який намагався їх врятувати: історія чотирьох жертв російських звірств вражає.

Анастасія Яланська разом із друзями Сергієм Устименко і Максимом Кузьменко на початку повномасштабної війни зайнялася волонтерством: допомогали малюкам з дитячого садку у Броварах, які залишилися без їжі, підгузків і серветок, відвозили допомогу у військовий шпиталь, купували корм для собак з притулку в Ірпені.

4 березня молоді люди вирушили з-під Києва, щоб завезти допомогу в притулок для тварин в Забуччі, а також відвідати батьків одного з волонтерів. Вони не знали, що на вулиці Києво-Мироцькій, де живуть Устименки, стоять російські військові, які уже скоїли воєнні злочини.

Перед поїздкою вранці 4 березня друзів сфотографували у Гатному.

Максим Кузьменко, Анастасія Яланська та Сергій Устименко перед поїздкою у Бучу
Максим Кузьменко, Анастасія Яланська та Сергій Устименко перед поїздкою у Бучу
фото з відкритих джерел

Того ранку Настю, Максима і Сергія розстріляли за кілька метрів до батьківського будинку.

Максим загинув від пострілу у голову, Настю і Сергія розстріляли, коли вони намагались втекти. 

Розстріляна автівка, в якій їхали Максим Кузьменко, Анастасія Яланська та Сергій Устименко
Розстріляна автівка, в якій їхали Максим Кузьменко, Анастасія Яланська та Сергій Устименко
фото: Суспільне

Коли постріли вщухли, до машини підбіг Валерій Устименко, батько Сергія. У надії врятувати усіх, він поспіхом витяг три тіла і відніс їх до свого підвалу. Саме там родина Устименко ховалася від обстрілів. І саме там вони вже не змогли намацати пульс в Анастасії, Сергія та Максима.

Тіла трьох молодих людей забрали з дороги у другій половині дня, коли росіяни вже пройшли цю ділянку вулиці та просунулися до центру міста.

Батьки Сергія похоронили його, Максима і Настю на своєму подвір’ї. «Сусіди Саша з Льошею рили могилу. Валера (батько Сергія — ред.) дітей відмивав, бо я не тямила. Вони ж були розстріляні. Написала кожній дитині прізвище, ім'я, по батькові, дату народження. І написала: «Розстріляний 4 березня 2022 року».

Тіла друзів змогли перепоховати після деокупації Бучі. Судмедекспертиза показала, що Максим отримав два кульові поранення. В Анастасію влучили шість куль. Сергій отримав дев’ять кульових поранень.

Сім’я Устименків – із Донецька. На Київщину переїхали, коли син Сергій після дев’ятого класу почав навчатися в Ірпені. Повернутися додому так і не змогли через війну, яку росіяни почали на сході України у 2014-му. Сергій захоплювався машинами, відкрив з друзями автомайстерню.

У березні 2022-го йому було 25. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він був у Києві, а батьки залишилися вдома, у Бучі.

Сергій Устименко
Сергій Устименко
фото з відкритих джерел

У перші дні березня Сергій з друзями – Максимом Кузьменком і Анастасією Яланською – жив у будинку ще одного спільного друга у селі Гатному біля Києва. Разом і волонтерили.

26-річна Анастасія до 24 лютого родом із Рівненщини жила у Києві й працювала в IT-компанії. Незадовго до великої війни отримала посаду, про яку мріяла.

Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає фото 1

Друг Насті й Сергія — 28-річний Максим Кузьменко — родом із Мелітополя, але зі студентських років жив у Києві. Працював у барі, захоплювався автокультурою стенс, знімав та монтував відео, був співведучим YouTube каналу. Батьки хлопця були у Мелітополі, окупованому з першого дня повномасштабного вторгнення. Максим волонтерив ще задовго до повномасштабного вторгнення. 

Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає фото 2

Поруч з Устименками на Києво-Мироцькій жила сім’я Асаулових. Того ранку Володимир вийшов на вулицю подивитися, що трапилося, чи не потрібна комусь допомога. У той час пролунали постріли – російські військові вбили чоловіка.

Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає фото 3

Журналісти-розслідувачі опитали свідків, які не виїхали зі своїх будинків на Києво-Мироцькій, поспілкувались з батьками волонтерів, а також скористались відео з камери спостереження. Вони за допомогою штучного інтелекту виявили російських військових, які були зняті досить якісно відеокамерою біля невеличкого продуктового магазинчика на початку вулиці.

Кілька облич стали відомими. Наприклад, кривавий герой РФ підполковник Олександр Досягаєв, Давид Макаренко, Євген Дармограй та Георгій Бурдулі. До слова, полковник Досягаєв загинув на українських фронтах у травні, як і Бурдулі.

Читайте також: Рука з червоним манікюром. Історія жінки із Бучі, яка загинула рік тому
Теги: волонтер Буча

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Настя Приходько знову накинулася на Потапа: Він пішов у рознос
Настя Приходько знову накинулася на Потапа: Він пішов у рознос
28 квiтня, 10:33
Хлопчик із банки згущенки. Стало відомо, як змінився за десятки років та чим займається
Хлопчик із банки згущенки. Стало відомо, як змінився за десятки років та чим займається
20 квiтня, 12:50
Проєкт LINE-UP покликаний надати людям відчуття підтримки, підвищити їх моральний дух та сприяти зміцненню єдності нації
Pin-Up Foundation запустив гуманітарний проєкт Line-Up Волонтерська ініціатива
26 квiтня, 14:15
Росіяни вдарили «градами» по підприємству Харківщини: є постраждалі
Росіяни вдарили «градами» по підприємству Харківщини: є постраждалі
14 квiтня, 10:53
До річниці звільнення Київщини у Бучі встановили Меморіал захисникам, створений з металу Метінвесту (фото)
До річниці звільнення Київщини у Бучі встановили Меморіал захисникам, створений з металу Метінвесту (фото)
19 квiтня, 14:36
БТР Spartan дуже швидкі та маневрені
Стало відомо, хто з волонтерів купив для ЗСУ британські «Спартани» і скільки за них заплатили
28 квiтня, 12:01
Всі машини перед передачею ремонтують
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав чотири карети швидкої допомоги Волонтерська ініціатива
28 квiтня, 20:20
Богдан Мисліцький та боєць 78-го полку ЗСУ з позивним «Сірко»
Військовослужбовці 78 полку отримали від волонтера 5 позашляховиків Волонтерська ініціатива
29 квiтня, 20:43
Петр Павел вшанував загиблих українців у Бучі
Президент Чехії Петр Павел відвідав Бучу (фото)
28 квiтня, 14:06

Суспільство

Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
День пам'яті та примирення: що означає цей день для українців (фото)
День пам'яті та примирення: що означає цей день для українців (фото)
Найпопулярніший український акаунт у Twitter. Хто веде і що там пишуть
Найпопулярніший український акаунт у Twitter. Хто веде і що там пишуть
Хвилина мовчання: згадаймо кінорежисера Олега Бобала
Хвилина мовчання: згадаймо кінорежисера Олега Бобала
Побільшало категорій переселенців, які можуть отримати тимчасове житло: перелік
Побільшало категорій переселенців, які можуть отримати тимчасове житло: перелік
Україну частково накриють дощі: прогноз погоди на 8 травня
Україну частково накриють дощі: прогноз погоди на 8 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
16K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
6386
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
5626
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
5295
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона
4812
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту