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Страта українського військового та нова угода між Україною та Канадою: головне за ніч

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Страта українського військового та нова угода між Україною та Канадою: головне за ніч
Окупанти продовжують жорстоко і цинічно вбивати українських полонених
фото з відкритих джерел

Шокуючі кадри страти українського війсковополоненого облетіли ворожі пабліки в соціяльних мережах

Російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого.

У той час, Україна та Канада ухвалюють нову Угоду про вільну торгівлю.

Між тим, речник Пентагону Ллойд Остін підкреслює, що США вкрай серйозно відносяться до витоку секретної інформації.

Тим часом, держсекретар США Ентоні Блінкен готовий вирушити до Китаю, однак за однієї умови.

«Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 12 квітня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала

Російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. 

На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на жорстокий і цинічний інцидент.

«За все буде відповідь і відповідальність», – написав Єрмак у своєму Twitter.

Україна та Канада оновлюють Угоду про вільну торгівлю

Україна та Канада вирішили оновити Угоду про вільну торгівлю. Режим торгівлі між двома країнами суттєво зміниться.

Держави розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

Також Україна і Канада уклали Угоду з цифрової торгівлі. Подібну угоду Україна раніше уклала з Великою Британією.

США вкрай серйозно ставляться до витоку секретних документів

Пентагон продовжує розслідування резонансної події, допоки не знайде причини витоку інформації на загал

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів, у Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.

«Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно. Ми продовжимо розслідування і обшукаємо буквально все, поки не знайдемо джерело витоку і не визначимо його масштаби. Ми проводимо щоденні наради в Пентагоні, пов'язані з даним інцидентом», – зауважив Ллойд Остін.

Блінкен готовий вирушити до Китаю, але є умова

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови.

«Наші відносини з Китаєм – це не нова «холодна» війна, не тертя, не напруженості. Що стосується мого візиту до Китаю, коли дозріють відповідні умови, я, звичайно, буду з нетерпінням чекати на нього», - заявив держсекретар США.

При цьому, за його словами, Сполучені Штати вважають за важливе продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм. Він також наголосив, що відносини між Пекіном та Вашингтоном одні з найзначніших, а також найскладніших.

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Теги: Україна розслідування війна Канада Ентоні Блінкен Пентагон США вбивство росія

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