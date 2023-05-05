Гауляйтер пішов у відставку, окупанти штурмують заправки: яка ситуація в Мелітополі

Співробітникам комунальних підприємств видали трудові книжки

Так званий очільник Мелітопольського району Запоріжжя відправився у відставку. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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«Ще зранку псевдоголова Мелітопольського району Андрій Сігута збирався поїхати до Росії і поділитись враженнями від подорожі, а зараз стало відомо, що з посади його зняли. Ймовірно, що звільнення для Сігути було єдиним варіантом, аби «зробити ноги» з окупації», – йдеться в повідомленні.

Новим «керівником» Мелітопольського району став колишній начальник відділу комунальної інфраструктури департаменту міського господарства Севастополя Сергій Конопльов.

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Крім того, Федоров повідомляє, що місцеві мешканці спостерігають черги окупантів на заправках.

Відомо і про те, що співробітникам комунальних підприємств видали трудові книжки.

«Із наказів у руснявих для підлеглих поки що «виходити на роботу, але у випадку вибухів усім залишатись вдома». Як же ми скучили, Мелітополю!», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі.

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Тим часом Кремль роздав ЗМІ нову методичку.

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