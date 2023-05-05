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Гауляйтер пішов у відставку, окупанти штурмують заправки: яка ситуація в Мелітополі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гауляйтер пішов у відставку, окупанти штурмують заправки: яка ситуація в Мелітополі
Росіяни збираються тікати з Мелітополя
фото ілюстративне

Співробітникам комунальних підприємств видали трудові книжки

Так званий очільник Мелітопольського району Запоріжжя відправився у відставку. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Ще зранку псевдоголова Мелітопольського району Андрій Сігута збирався поїхати до Росії і поділитись враженнями від подорожі, а зараз стало відомо, що з посади його зняли. Ймовірно, що звільнення для Сігути було єдиним варіантом, аби «зробити ноги» з окупації», – йдеться в повідомленні.

Новим «керівником» Мелітопольського району став колишній начальник відділу комунальної інфраструктури департаменту міського господарства Севастополя Сергій Конопльов.

Крім того, Федоров повідомляє, що місцеві мешканці спостерігають черги окупантів на заправках.

Відомо і про те, що співробітникам комунальних підприємств видали трудові книжки.

«Із наказів у руснявих для підлеглих поки що «виходити на роботу, але у випадку вибухів усім залишатись вдома». Як же ми скучили, Мелітополю!», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі.

Тим часом Кремль роздав ЗМІ нову методичку.

Сполучені Штати заявили, що приділяють велику увагу забезпеченню Збройних сил України засобами протиповітряної оборони. Вашингтон каже, доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу

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Теги: Мелітополь Запоріжжя війна росія окупанти

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