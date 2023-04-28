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Вивіз до РФ понад тисячу тонн зерна. Житель Харківщини потрапив під варту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вивіз до РФ понад тисячу тонн зерна. Житель Харківщини потрапив під варту
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину
фото: СБУ

Після звільнення Куп'янська зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Після захоплення частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном». При цьому колаборант взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

За даними слідства, протягом місяця підозрюваний незаконно вивіз до Росії понад 1 тис. тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях. 

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше СБУ оголосила підозру власнику одного з головних «рупорів» РФ у Криму.

Теги: СБУ зерно Харківщина війна

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