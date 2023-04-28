Вивіз до РФ понад тисячу тонн зерна. Житель Харківщини потрапив під варту

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину

Після звільнення Куп'янська зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Після захоплення частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном». При цьому колаборант взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

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За даними слідства, протягом місяця підозрюваний незаконно вивіз до Росії понад 1 тис. тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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