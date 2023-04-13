У Вишгородському районі прорвало дамбу: підтоплено вулиці (фото, відео)
Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило дві вулиці
У селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області.
«Стихійне лихо на Вишгородщині. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці», – йдеться в повідомленні.
Наразі поліцейські та ДСНС всіляко сприяють місцевим жителям подолати лихо, працюють відповідні служби по очищення водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується.
Нагадаємо, що 4 квітня в місті Краматорськ Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби.
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