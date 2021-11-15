Майже 100 тисяч українців у неділю зробили щеплення: МОЗ назвав найпопулярнішу вакцину

Вакцина Comirnaty від Pfizer користується найбільшою популярністю серед українців

В Україні упродовж 14 листопада зробили понад 97,3 тис. щеплень проти Covid-19. Першу дозу отримали 641 тис. людей, а завершили вакцинацію – майже 56,3 тис. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцинацію здійснювали 586 мобільних бригад, 2 546 пунктів щеплення та 448 центрів вакцинації. Найбільше щеплень у неділю зробили у Києві (понад 12,8 тис.).

Вакцинували чотирма препаратами: Pfizer (Comirnaty) – 51 тис. щеплень, Sinovac (CoronaVac) – 35,6 тис., AstraZeneca – 7,8 тис. та Moderna – 2,7 тис.

Від початку масової вакцинації в Україні зробили 20,9 млн щеплення. Принаймні одне щеплення зробили 12,2 млн людей, а повністю вакцинувалися – 8,7 млн.

Графіка МОЗ

Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили понад 10 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

Зверніть увагу, що лікар назвав симптоми «Дельта»-штаму Covid-19, через які його плутають з іншою хворобою.

Також у МОЗ попередили, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

Тим часом стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19. А ось головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Додамо, що МОЗ повідомив, скільки доз вакцини від Covid-19 є в Україні та яких виробників.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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