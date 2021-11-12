Готові йти на смерть, але не вакцинуватися. Що кажуть голови громад, де найменше щеплених

Смерть молодих – останній аргумент за вакцинацію

В Україні нині найвищі темпи вакцинації проти коронавірусу в Європі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Але при цьому у нас чи не найменша кількість вакцинованих. Загалом, за офіційними даними, двома дозами вакцинувалися лише біля третини громадян. Це нижче показників усіх наших сусідів. Керівництво держави ставить амбітну мету – до Нового року вакцинувати понад половину населення країни.

Головною завадою на шляху до неї може стати явище, яке попри рекордну смертність, розквітло в Україні буйним цвітом. Ідеться про антивакцинаторство. Люди, що уникають щеплення, відмовляються вірити у доказову медицину та керуються міфами та вірою у надприродні сили.

Лідирують за відсотком невакцинованих п’ять західноукраїнських областей: Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька і Рівненська. Національна служба здоров’я (НСЗУ) зібрала інформацію про рівень вакцинації на основі декларацій клієнтів із сімейними лікарями. Ці дані виявили: в Україні є населені пункти, де не вакциновано жодної людини. Серед таких, наприклад, село Воєгоща на Волині, де загалом у сільській місцевості рівень щеплення першою дозою вакцини коливається на рівні 5-10%.

Про те, чому українці готові йти на смерть, але не готові вакцинуватися «Главкому» керівники об’єднаних територіальних громад, у яких найнижчі показники вакцинації у державі.

«Низький рівень вакцинації тому, що 60% населення – це п’ятдесятники»

Михайло Кузьмич голова Старосільської громади

Старосільська ОТГ, Рівненська область

Населення: 6,9 тис.

6,9 тис. Склад громади: села Вежиця, Дроздинь, Переходичі, Старе Село



У нас три з чотирьох закладів освіти працюють очно. Серед вакцинованих в основному вчителі та люди, які працюють на когось, а не на себе. Низький рівень вакцинації тому, що 60% населення – це п’ятдесятники, тобто (вони не вакцинуються – «Главком») за релігійними переконаннями. Є і православні церкви Московського патріархату, які також не хочуть вакцинувати своїх вірян. Ми з моїми підлеглими проводимо роз’яснювальну роботу, це все, що можемо зробити. І зі священниками зустрічалися. Можливо, священники не дуже хочуть впливати, аби точку зору людей змінити.

Я своїм прикладом показав, що нічого страшного у вакцинації немає, бо першим вакцинувався серед жителів громади. Люди своє небажання вакцинуватися аргументують тим, що читають у соцмережах, в інтернеті. Ось до цього вони дослухаються, а не до наших аргументів. Засоби примусу не потрібно застосовувати до невакцинованих. Люди самі повинні дійти до необхідності щепитися. Якщо буде закон, який визначить добровільно-примусову вакцинацію, тоді значна частина людей, може, і вакцинується.

«Сімейні лікарі та Московський патріархат проводять антивакцинальну кампанію»

Михайло Калинич голова Горінчівської громади

Горінчівська ОТГ, Закарпатська область

Населення: 12,8 тис.

12,8 тис. Склад громади: села Березово, Гонцош, Горінчово, Ділок, Кутлаш, Медвежий, Монастирець, Нижній Бистрий, Облаз, Посіч, Поточок, Противень, Ряпідь, Сюрюк, Тополин, Широке



Я сам уперше у серпні вакцинувався. Уже маю дві дози вакцини. По-різному у громаді до цього ставляться, здебільшого негативно. Є декілька причин низької вакцинації. По-перше – недопрацювання медичних працівників. Основним локомотивом здійснення вакцинації мають бути сімейні лікарі, які підписують декларації з пацієнтами. У нашій громаді таких семеро, з них четверо пенсійного віку. Якраз вони проводять антивакцинальну кампанію. Лікарі зазвичай не зацікавлені, тобто немає жодних методів їх стимулювання, виконання планів з вакцинації. Вони просто не діють.

По-друге – церква. 99% мешканців громади – це віряни Московського патріархату, який проводить кампанію проти вакцинації. Але ми проводимо роботу зі священниками, роз’яснюємо.

Третій фактор – Facebook, у якому повно матеріалів проти вакцинації. На мій погляд, держава повинна блокувати ресурси, які розповсюджують неправдиву інформацію. Інформація в соцмережах – чи не головна проблема. Якщо держава вестиме жорсткішу політику щодо необхідності вакцинуватися, це може змінити ситуацію.

Окрім того, велика частина членів нашої громади перебуває за межами області, країни. Тобто це найактивніша частина населення. Багато людей вакцинуються за кордоном, але ця інформація в українській базі даних не відображається. Навіть якщо хтось у селі помер від «ковіду», стараються казати, що то не від коронавірусу. Люди принципово не хочуть вірити у небезпеку інфекції. Але помирають молоді люди, 40-50 років. Я би дуже хотів вплинути на ситуацію, але від мене мало що залежить, свою свідомість людям не вставиш.

На сайті нашої громади половина публікацій пов’язані з необхідністю вакцинації. На сьогодні ми зробили усе, аби вакцинувати працівників освіти, тобто людей тих професій, які сьогодні не можуть виходити на роботу без щеплення. Насправді, низька вакцинація – це комплексна проблема. Держава сама не контролює повністю хід вакцинації, не карає лікарів, які видають сертифікати про вакцинацію від Covid-19 без щеплення. Сам за руку нікого не ловив, але маю інформацію про такі факти.

«Священники казали, що у божому храмі святий дух і хвороби не пристають»

Ярослав М’якущак голова громади

Нижньовербізька ОТГ, Івано-Франківська область

Населення: 13,1 тис.

Склад громади: села Великий Ключів, Верхній Вербіж, Ковалівка, Мишин, Нижній Вербіж, Спас



Багато мешканців, які належать до нашої громади, працюють у місті Коломия і вакцинувалися там (без підписання декларації із сімейним лікарем у Нижньовербізькій громаді – «Главком»). Це перша причина низьких показників вакцинації у нашій громаді. Друга причина – виїзд на роботу за кордон. Я спілкувався з великою кількістю людей, багато з яких їздять до Польщі. З їх розповідей знаю, що на кордоні вони вакцинувалися. Є і такі, які мають бізнес у Польщі, проживають у цій країні. Вочевидь, там і вакцинувалися. НСЗУ формує базу даних, виходячи з інформації від сімейних лікарів. Але слід врахувати, що є багато вакцинованих, які не уклали декларацію із сімейними лікарями. Це якраз ті люди, які їздять за кордон.

Нині активізувалися антивакцинатори. Я бачив, що відбувалося у Єзупільській громаді (у Єзупільській територіальній громаді 9 листопада кілька десятків антивакцинаторів у місцевому ліцеї вимагали допустити до роботи вчительку початкових класів, яка не має щеплення від коронавірусу. Навчальний процес був зірваний). Антивакцинатори створюють групи у Viber і на антивакцинаторські теми спілкуються, поширюють «світову змову».

У нас є люди, які раніше ходили до Російської православної церкви. То вони ще трохи лишаються «зомбі». Слава Богу, тепер у нашій громаді немає Російської православної церкви. А от на території сусідньої громади в Коломиї діє церква Московського патріархату, і от вона має суттєвий вплив на людей. Священники весною казали, що у божому храмі святий дух і хвороби не повинні приставати. Згодом, коли люди почали помирати, в особистих розмовах з парафіянами вже казали: що від бога, то від бога, а що від лікарів, то від лікарів. Додайте до цього вплив антивакцинаторів, от і маємо картину. Чинник церкви – ключовий.

У нас є гіперактивні отці-капелани з греко-католицької церкви, їздять на Схід. То вони спочатку також з підозрою ставилися до вакцинації. Пізніше ми їх переконали у необхідності вакцинації.

Сам я вперше вакцинувався 2 квітня. У нас дуже довго не було вакцини Pfizer. Якби відразу був саме Pfizer, то кількість вакцинованих сьогодні була би вищою в рази. Ця вакцина була би хорошим аргументом для людей, адже окрім того, що вона надійна, після щеплення нею можна подорожувати світом.

Щодо самих лікарів, то вони мені в особистих розмовах казали, що раніше були проти, тишком-нишком стопорили вакцинацію, хоч мені гірко це визнавати. Але зараз, слава Богу, це вже в минулому. Для багатьох стимулом вакцинуватися слугувало те, що інакше на роботу не пустять, у маршрутку. Але це у містах, а не для наших людей, багато з яких самозайняті, мають власні автомобілі. Для наших громадян стимулом слугує важкий перебіг захворювання, смертельні випадки. Район нам «спустив» план 70 людей на день вакцинувати. Нещодавно було в один день 135. Тож темпи хороші.

«Подивіться на Ізраїль, Іспанію, Португалію, де великий відсоток вакцинованих…»

Іван Янко голова Вашковецької громади

Вашковецька територіальна громада. Чернівецька область

Населення: 4,7 тис.

4,7 тис. Склад громади: села Вашківці, Нова Слобода, Струмок, Шишківці



Маємо невисокі показники вакцинації, перш за все, тому, що наша громада розташована у сільській місцевості, люди самозайняті. Тобто вони не працюють на підприємствах і великої потреби вакцинуватися не бачать.

Багато людей читають Facebook й інші соцмережі. Десь хтось почув, що у знайомих негативні наслідки через вакцинацію, ніби, і тому вірять. Вірять цьому, а не науці. Ось такий парадокс. Окрім того, люди відмовляються щепитися через релігійні переконання. Священник у сільській місцевості має великий вплив. Але відкритої контрпропаганди щодо вакцинації коронавірусу з боку священників у нашій громаді не спостерігав. Зі свого боку я проводжу роз’яснювальну роботу, співпрацюю з центром медико-санітарної допомоги, тобто з первинною ланкою. Хтось дослухається до нас, хтось ні. А примусово ми не маємо права людей вакцинувати.

Змінити ситуацію можна подальшою агітацією, ухваленням законодавства, яке розширюватиме список професій для вакцинації та збільшенням прикладів вакцинації від наших державних мужів. Якби якогось чиновника не випустили з країни через те, що він не вакцинувався, це би сильно змінило думку звичайних людей. Подивіться на Ізраїль, Іспанію, Португалію, де великий відсоток вакцинованих. Не потрібно вигадувати велосипед, потрібно використовувати досвід інших країн.

«Наші люди ігнорують навіть щеплення вакцинами, які дітям роблять при народженні»

Віктор Пась голова Камінь-Каширської громади

Камінь-Каширська територіальна громада, Волинська область

Населення: 55,9 тис.

55,9 тис. Склад громади: місто Камінь-Каширський, села Боровне, Брониця, Бузаки, Велика Глуша, Великий Обзир, Верхи, Видерта, Видричі, Винімок, Воєгоща, Волиця, Ворокомле, Городок, Грудки, Гута-Боровенська, Гута-Камінська, Добре, Дубровиця, Житнівка, Залазько, Іваномисль, Каливиця, Клітицьк, Котуш, Краснилівка, Кримне, Мала Глуша, Малий Обзир, Малі Голоби, Мельники-Мостище, Мостище, Надрічне, Невір, Олексіївка, Оленине, Ольшани, Осівці, Острівок, Підбороччя, Підріччя, Підцир'я, Піщане, Пнівне, Погулянка, Полиці, Раків Ліс, Соснівка, Стобихва, Теклине, Фаринки, Хотешів, Черче, Щитинь, Яловацьк



З весни цього року триває велика антивакцинальна кампанія, насамперед у соцмережах. Це основна причина тієї кількості вакцинованих, яку ми маємо. Є село Воєгоща у нашій громаді. Люди там не вакцинуються через релігійні переконання. Вони ігнорують навіть щеплення вакцинами, які дітям роблять при народженні, не кажучи уже про вакцину проти Covid-19. Сам я першим у громаді вакцинувався, ще на початку березня. Зараз ситуація у нас змінюється. Центр вакцинації розташований у будівлі міської адміністрації. І кожен день я бачу, скільки людей приходять вакцинуватися. Люди приходять на світанку займати чергу. Кожного дня нині від 200 до 400 людей у громаді вакцинуються. Кабінет вакцинації біля мого кабінету, молоді дуже мало. Тобто люди середнього віку свідоміші за молодь. Моєму синові 19 років, зараз дистанційно навчається. Свідомо він сам би не пішов на щеплення, мені вдалося його переконати, що це потрібно для його здоров’я. Думаю, це і від батьків залежить.

Я знаю батюшок церкви Московського патріархату, які вакциновані, так і з помісної Української православної церкви. Є священники навіть із УПЦ, які самі не щепилися і людям різні міфи про вакцину розказують. Три тижні тому у нас була складна ситуація із захворюваністю, на тиждень по 5-7 людей помирало. Зокрема, померла молода жінка 31 рік, яка працювала начальником РАГСу. Ці випадки стали агітацією за вакцинацію. Слава Богу, зараз захворюваність на Covid-19 пішла на спад. Міська рада навіть заплатила за відповідні білборди з агітацією.

У нас Полісся, консервативний регіон у плані новацій. Можливо, чинник менталітету зіграв. Окрім того, у нас багато людей на заробітках, 20-30% з кожного населеного пункту. Здебільшого їздять у Польщу. Можливо, вони за кордоном вакцинуються, але інформації в українській базі даних немає.

Михайло Глуховський, «Главком»