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На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених
Російський дрон уразив автобус з працівниками одного з підприємств Марганця
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

На цей час відомо про девʼятьох загиблих та три десятки поранених

Російські загарбники сьогодні вранці, 23 квітня, вдарили дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок удару є поранені та загиблі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС

Зазначається, що ворожий FPV-дрон влучив в автобус з працівниками одного з підприємств міста.

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Наслідки удару безпілотника по автобусу
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За попередньою інформацією, загинуло девʼятеро людей, ще 30 – отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська вдарили двома КАБами по Запоріжжю. Одна з бомб влучила в інфраструктурний обʼєкт, інша – в густонаселений район. Зараз відомо про 38 постраждалих, серед них – пʼятеро дітей.

Раніше російські війська активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Ворог спочатку скидає авіабомби, а потім накриває ту ж саму місцевість артилерією.

У суботу, 19 квітня, росіяни безпілотником атакували Херсон. Це сталось через кілька хвилин після того, як російський диктатор оголосив про так зване перемир’я на Великдень.

Як відомо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

До слова, російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України з синхронного плавання Владислави Кочерби.

Теги: окупанти ДСНС Дніпропетровщина безпілотник

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